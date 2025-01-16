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Acı Ama Gerçek Sözleriyle Hayatın Tokadını Hissettiren Kişiler

Acı Ama Gerçek Sözleriyle Hayatın Tokadını Hissettiren Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 16:47

Hayat bazen tokat gibi yüzümüze çarpan gerçeklerle dolu. İşte böyle anlarda birinin söylediği tek bir cümle bile kalbimize dokunabilir, bizi düşündürüp derinlere götürebilir. Twitter’da (X) kullanıcılar her zaman böyle sohbetlerin bir parçası olmaya hazır. Son olarak bir kullanıcının “Acı ama gerçek bir şey yaz” çağrısına gelen yanıtlar da tam anlamıyla düşündürücü ve etkileyiciydi.

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Yalnızca bir tweet’le başlayan bu çağrı kısa sürede binlerce yanıtla doldu. İnsanlar yaşadıkları zorlukları, hayattan aldıkları dersleri ve kabullenmek zorunda kaldıkları gerçekleri paylaştı.

Yalnızca bir tweet’le başlayan bu çağrı kısa sürede binlerce yanıtla doldu. İnsanlar yaşadıkları zorlukları, hayattan aldıkları dersleri ve kabullenmek zorunda kaldıkları gerçekleri paylaştı.
twitter.com

Kimi cevaplar içimizi burktu,

Kimi cevaplar içimizi burktu,
twitter.com

Kimileri ise “Evet ya aynen böyle!” dedirtti.

Kimileri ise “Evet ya aynen böyle!” dedirtti.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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