ABD Medyası Trump’ı Fena Kızdırdı: “Yalancı CNN, Başarısız NY Times”

ABD Başkanı, 'Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu' değerlendirmesinde bulundu. 'İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor.' ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını 'yalan haber yapmakla' suçladı.

Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin 'tamamen imha edildiğini' çeşitli platformlarda açıklamıştı.

Ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı, ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti.