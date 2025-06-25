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ABD Medyası Trump’ı Fena Kızdırdı: “Yalancı CNN, Başarısız NY Times”

ABD Medyası Trump’ı Fena Kızdırdı: “Yalancı CNN, Başarısız NY Times”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.06.2025 - 08:23

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı 'yalancılıkla' suçladı.

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi.

ABD Başkanı, 'Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu' değerlendirmesinde bulundu. 'İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor.' ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını 'yalan haber yapmakla' suçladı.

Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin 'tamamen imha edildiğini' çeşitli platformlarda açıklamıştı.

Ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı, ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, İran'ın nükleer tesislerinin imhasıyla ilgili detayları paylaştı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, İran'ın nükleer tesislerinin imhasıyla ilgili detayları paylaştı.

Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a yapılan hava saldırıları sonucu, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini 'yok ettiğini' detaylarıyla açıklayarak ABD medyasındaki iddiaları yalandı.

Witkoff, Fox News'le yaptığı canlı bağlantıda, '(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok.' dedi.

ABD medyasının, söz konusu iddialarına cevap veren Witkoff, 'Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli.' ifadelerine yer verdi.

Witkoff, sadece ABD'nin değil, 'diğer ülkelerin raporlarını da okuduğunu' belirterek, hedefe ulaşılamadığını ima eden haberlerin 'tamamen saçma' olduğunu söyledi.

İran'ın Isfahan nükleer tesisinin aynı zamanda zenginleştirmenin sonunda malzemeyi metalize etmek için gerekli bir 'dönüşüm tesisi' olduğunu ifade eden Özel Temsilci, 'Bildiğimiz kadarıyla İran'da bunu yapabilen tek tesis olan Isfahan'daki bu dönüşüm tesisi tamamen yok edildi.' iddiasında bulundu.

Witkoff, bunun dışında, İsrail'in de daha önceden hedef aldığı diğer iki yeraltı nükleer tesisinin de tamamen imha edildiğinden emin olmak için 'üst üste' bomba yağdırdıklarını, sonuçtan 'hiç şüphe duyamadığını' ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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