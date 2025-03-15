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ABD’li Influencer Avustralya Başbakanını Öfkelendirdi: Yavru Hayvanı Annesinden Ayırması Vize Sorunu Yarattı

ABD’li Influencer Avustralya Başbakanını Öfkelendirdi: Yavru Hayvanı Annesinden Ayırması Vize Sorunu Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 12:40

Avustralya hayvanlara verdiği önemle dikkat çekti. Sam Jones adlı ABD’li influencer, yavru bir kombatı kucağına aldığı görüntüleri paylaşmasıyla ülke gündemine oturdu. Yavru kombat annesiyle ormanlık alanın yanında yer alan yoldayken ABD’li influencer kucağına alarak annesinden uzaklaştırmıştı. Influencer video çektikten sonra yavru kombatı yerine bıraksa da hareketi olay yarattı. Avustralya Başbakanı olaya tepkisini dile getirdi ve kadının vizesi gözden geçirildi.

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Kadının bu hareketi Avustralya için kabul görecek bir davranış olmamıştı.

Kadının bu hareketi Avustralya için kabul görecek bir davranış olmamıştı.

Ülke, hayvanlara gösterdikleri hassasiyet ile konuşuldu. Başbakanın sert tutumu tavırlarını çok net bir şekilde göstermişti.

Video Türkiye’de de gündem olunca izleyiciler kıyaslamadan edemedi.

Video Türkiye’de de gündem olunca izleyiciler kıyaslamadan edemedi.

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Herkes yorumlarda düşüncelerini dile getirdi.👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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