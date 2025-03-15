ABD’li Influencer Avustralya Başbakanını Öfkelendirdi: Yavru Hayvanı Annesinden Ayırması Vize Sorunu Yarattı
ABD’li Influencer Avustralya Başbakanını Öfkelendirdi: Yavru Hayvanı Annesinden Ayırması Vize Sorunu Yarattı
Avustralya hayvanlara verdiği önemle dikkat çekti. Sam Jones adlı ABD’li influencer, yavru bir kombatı kucağına aldığı görüntüleri paylaşmasıyla ülke gündemine oturdu. Yavru kombat annesiyle ormanlık alanın yanında yer alan yoldayken ABD’li influencer kucağına alarak annesinden uzaklaştırmıştı. Influencer video çektikten sonra yavru kombatı yerine bıraksa da hareketi olay yarattı. Avustralya Başbakanı olaya tepkisini dile getirdi ve kadının vizesi gözden geçirildi.
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Kadının bu hareketi Avustralya için kabul görecek bir davranış olmamıştı.
Video Türkiye’de de gündem olunca izleyiciler kıyaslamadan edemedi.
Herkes yorumlarda düşüncelerini dile getirdi.👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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