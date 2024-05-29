ABD'li Bir Firma Yalnızca Beyazlara Özel İş İlanı Yayınladı
ABD'li Bir Firma Yalnızca Beyazlara Özel İş İlanı Yayınladı
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ABD'li bir teknoloji şirketinin yayınladığı iş ilanında kullanılan ırkçı ifadeler tepki çekti.
İş ilanında "Yalnızca ABD'de doğan" ifadelerinin yanısıra parantez içerisinde "beyaz" ifadesi de yer aldı.
ABD'li teknoloji şirketine 38 bin 500 dolar para cezası kesildi.
Şirketin CEO'su ise yaptığı açıklamalarda "Sinirli bir çalışan tarafından kişisel e-posta adresinden paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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