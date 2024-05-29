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ABD'li Bir Firma Yalnızca Beyazlara Özel İş İlanı Yayınladı

ABD'li Bir Firma Yalnızca Beyazlara Özel İş İlanı Yayınladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 11:32

ABD'li bir teknoloji şirketi, yayınladığı iş ilanında ırkçı ifadelere yer verdi. Yalnızca beyazların işe alınacağını belirten firma, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. ABD'li firma, para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: BBC

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ABD'li bir teknoloji şirketinin yayınladığı iş ilanında kullanılan ırkçı ifadeler tepki çekti.

ABD'li bir teknoloji şirketinin yayınladığı iş ilanında kullanılan ırkçı ifadeler tepki çekti.

ABD'li teknoloji şirketi, yayınladığı iş ilanında 'yalnızca ABD doğumlu ve beyazların' işe alınacağı ifadelerine yer verdi.

İş ilanında "Yalnızca ABD'de doğan" ifadelerinin yanısıra parantez içerisinde "beyaz" ifadesi de yer aldı.

İş ilanında "Yalnızca ABD'de doğan" ifadelerinin yanısıra parantez içerisinde "beyaz" ifadesi de yer aldı.

İlan, hem hem federal sivil hakları hem de çalışma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye taşındı. 

Adalet Bakanlığı, teknoloji şirketinin iş ilanının Hindistan'daki bir işe alım uzmanı tarafından hazırlandığını ve şirketi utandırmayı amaçladığını” söyledi.

ABD'li teknoloji şirketine 38 bin 500 dolar para cezası kesildi.

ABD'li teknoloji şirketine 38 bin 500 dolar para cezası kesildi.

Şirketin sahibi, ABD hazinesine 31 bin dolar tazminat ve 7 bin 500 dolar sivil ceza ödeyecek. 

Mahkemede bulunan savcı, iş ilanını 'utanç verici' olarak nitelendirdi. 'Kamuoyunun öfkesini paylaşıyorum' ifadelerine yer verildi.

Şirketin CEO'su ise yaptığı açıklamalarda "Sinirli bir çalışan tarafından kişisel e-posta adresinden paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirketin CEO'su ise yaptığı açıklamalarda "Sinirli bir çalışan tarafından kişisel e-posta adresinden paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şirket 'Bunu fark etmemiz üzerine, sorumlu çalışanın derhal işine son verilmesi de dahil olmak üzere, bu tür bir olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için kararlı bir şekilde harekete geçtik' açıklamasında bulundu.

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