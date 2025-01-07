ABD’de Kuş Gribine Bağlı İlk İnsan Ölümü Gerçekleşti
ABD’de Kuş Gribine Bağlı İlk İnsan Ölümü Gerçekleşti
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ABD'de ilk insan vakası olarak bildirilen hasta H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle öldü.
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Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, ölü kuşlarla temas ettikten sonra virüsü kaparak aralık ayında hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığı ağır septomlar nedeniyle öldüğünü belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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