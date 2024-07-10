A101’e Gelsin Diye Dualar Ettiğimiz Arçelik Ac 6030 Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu Alınır mı?
Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı, evinizin ise yeni favori üyesi olmaya aday olan Arçelik Ac 6030 Havadar Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu'yu sizler için inceledik. Gelin özelliklerine birlikte bakalım.
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Şık tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde her mekana uyum sağlayabilir.
Arçelik Ac 6030 hava soğutucu, ortamı serinletirken aynı zamanda da hava temizleme özelliği sunuyor.
Zamanlayıcı özelliği sayesinde çalışma süresini istediğiniz gibi ayarlayabilir, tasarruflu bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Genel Özellikleri
Salınım Yön Sayısı: 2
Hazne Kapasitesi: 8 litre
Motor Gücü: 65 W
Hız Kademe Sayısı: 3
Rüzgar Modu: 3 farklı mod
Tekerlekli ayaklar
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Bu ürüne gelen yorumlar da burada;
Ürün görseldeki gibi iyonizer özelliği var. Su haznesine içinden çıkan buz aküleri konulduktan sonra evin salonunu gayet güzel serinletiyor. Üç farklı modu (sürekli, rüzgar ve uyku modu) var. Salınım özelliği ve zamanlayıcısı var. Kumandası olması, tekerlekli ve taşınabilir olması bir avantaj.
Klimam var, malum ege bölgesinde klimasız olmaz zaten. Bu ürünü diğer odamda kullanmak için aldım. Ürün bir klima değil fakat soğutması şahane. Vantilatörle kıyaslamayın. Zaten bir vantilatörün en az 10 katı serinlik veriyor. Ben bayıldım. Düşünmeden alın. Marka Arçelik zaten, söze bile gerek yok. Umarım uzun süre sorunsuz kullanırım. Emeğinize sağlık.
Ürünü kesinlikle tavsiye ederim çok güzel. Basit ve kullanımı oldukça kolay. Kullanma kılavuzu okuduktan sonra soğuk su ve aküleri yerleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Klimadan rahatsız olan insanlar için birebir.
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