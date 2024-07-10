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A101’e Gelsin Diye Dualar Ettiğimiz Arçelik Ac 6030 Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Dualar Ettiğimiz Arçelik Ac 6030 Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu Alınır mı?

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 12:52

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı, evinizin ise yeni favori üyesi olmaya aday olan Arçelik Ac 6030 Havadar Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu'yu sizler için inceledik. Gelin özelliklerine birlikte bakalım.

Bu içerik 09.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Şık tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde her mekana uyum sağlayabilir.

Şık tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde her mekana uyum sağlayabilir.

Ev, ofis veya işyerlerinde oldukça rahat kullanılabilecek bir ürün olan AC 6030, zarif ve kompakt tasarımıyla her türlü mekana kolayca uyum sağlıyor. Ayrıca uzaktan kumandası sayesinde rahatça kontrol edilebiliyor olması, kullanımı daha da keyifli hale getiriyor.

Arçelik Ac 6030 hava soğutucu, ortamı serinletirken aynı zamanda da hava temizleme özelliği sunuyor.

Arçelik Ac 6030 hava soğutucu, ortamı serinletirken aynı zamanda da hava temizleme özelliği sunuyor.

Havadaki zararlı partikülleri azaltarak bulunduğunuz mekanın hava kalitesini artıran bu hava temizleyici, negatif iyonlar yayarak mikropları ve alerjenleri etkili bir şekilde filtreliyor. Böylece nefes aldığınız hava daha temiz ve sağlıklı hale geliyor.

Zamanlayıcı özelliği sayesinde çalışma süresini istediğiniz gibi ayarlayabilir, tasarruflu bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Zamanlayıcı özelliği sayesinde çalışma süresini istediğiniz gibi ayarlayabilir, tasarruflu bir kullanım sağlayabilirsiniz.

İstediğiniz herhangi bir zaman diliminde cihazın otomatik olarak kapanmasını sağlayan zamanlayıcı özelliği, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de kullanımı daha pratik hale getiriyor. Ayrıca suyun ne zaman yeniden doldurulması gerektiğini belirten AC 6030, size kesintisiz bir soğutma imkanı da veriyor.

Genel Özellikleri

  • Salınım Yön Sayısı: 2

  • Hazne Kapasitesi: 8 litre

  • Motor Gücü: 65 W

  • Hız Kademe Sayısı: 3

  • Rüzgar Modu: 3 farklı mod

  • Tekerlekli ayaklar

  • Aşağı yukarı oynar başlık

Bu ürüne gelen yorumlar da burada;

Ürün görseldeki gibi iyonizer özelliği var. Su haznesine içinden çıkan buz aküleri konulduktan sonra evin salonunu gayet güzel serinletiyor. Üç farklı modu (sürekli, rüzgar ve uyku modu) var. Salınım özelliği ve zamanlayıcısı var. Kumandası olması, tekerlekli ve taşınabilir olması bir avantaj.

Klimam var, malum ege bölgesinde klimasız olmaz zaten. Bu ürünü diğer odamda kullanmak için aldım. Ürün bir klima değil fakat soğutması şahane. Vantilatörle kıyaslamayın. Zaten bir vantilatörün en az 10 katı serinlik veriyor. Ben bayıldım. Düşünmeden alın. Marka Arçelik zaten, söze bile gerek yok. Umarım uzun süre sorunsuz kullanırım. Emeğinize sağlık.

Ürünü kesinlikle tavsiye ederim çok güzel. Basit ve kullanımı oldukça kolay. Kullanma kılavuzu okuduktan sonra soğuk su ve aküleri yerleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Klimadan rahatsız olan insanlar için birebir.

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