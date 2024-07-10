A101’e Gelsin Diye Dualar Ettiğimiz Arçelik Ac 6030 Uzaktan Kumandalı Iyonizer Hava Soğutucu Alınır mı?

Ürün görseldeki gibi iyonizer özelliği var. Su haznesine içinden çıkan buz aküleri konulduktan sonra evin salonunu gayet güzel serinletiyor. Üç farklı modu (sürekli, rüzgar ve uyku modu) var. Salınım özelliği ve zamanlayıcısı var. Kumandası olması, tekerlekli ve taşınabilir olması bir avantaj.

Klimam var, malum ege bölgesinde klimasız olmaz zaten. Bu ürünü diğer odamda kullanmak için aldım. Ürün bir klima değil fakat soğutması şahane. Vantilatörle kıyaslamayın. Zaten bir vantilatörün en az 10 katı serinlik veriyor. Ben bayıldım. Düşünmeden alın. Marka Arçelik zaten, söze bile gerek yok. Umarım uzun süre sorunsuz kullanırım. Emeğinize sağlık.

Ürünü kesinlikle tavsiye ederim çok güzel. Basit ve kullanımı oldukça kolay. Kullanma kılavuzu okuduktan sonra soğuk su ve aküleri yerleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Klimadan rahatsız olan insanlar için birebir.