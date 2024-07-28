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9 Ağustos'a Kadar Geçerli Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Yeni İndirimli Ürünleri Belli Oldu

9 Ağustos'a Kadar Geçerli Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Yeni İndirimli Ürünleri Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 09:49 Son Güncelleme: 28.07.2024 - 10:48

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin yeni kataloğu çıktı. 9 Ağustos'a kadar sürecek indirimlerden faydalanmak isteyenler için Tarım Kredi aktüel ürünler listesini derledik. 

İşte Tarım Kredi 28 Temmuz - 9 Ağustos 2024 aktüel ürünleri 👇

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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