Görüş Bildir
Haberler
Gündem
8 Yıl Sonra Bir İlk: Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Görüşmesi Başladı

8 Yıl Sonra Bir İlk: Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Görüşmesi Başladı

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 16:38

CHP’nin lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. İkilinin görüşmediki ilk fotoğrafı da yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seçimden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme yapmasına karar verilmişti.

Seçimden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme yapmasına karar verilmişti.

AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı.

AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı.

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
5
5
4
4
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın