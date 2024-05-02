8 Yıl Sonra Bir İlk: Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Görüşmesi Başladı
8 Yıl Sonra Bir İlk: Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Görüşmesi Başladı
CHP’nin lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. İkilinin görüşmediki ilk fotoğrafı da yayınlandı.
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Seçimden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme yapmasına karar verilmişti.
AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı.
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