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8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 17:02

Her ne kadar belirli cilt tipleri olsa da herkesin cildi birbirinden farklıdır. Ama cilt tipini öğrenmen, hangi ürünleri nasıl bir rutinde kullanman gerektiğin konusunda sana yardımcı olabilir. Cilt tipini öğrenmen için sana birkaç soru hazırladık!

Not: Cildin hakkında daha sağlıklı bilgiler edinmek için lütfen bir dermatoloğa danış.

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1. İlk soru! Sabahları uyandığında yüzün nasıl gözükür?

2. Cildindeki gözenekler ne durumda?

2. Cildindeki gözenekler ne durumda?

3. Peki cildin en çok ne zaman kızarıklıklarla dolu oluyor?

4. Devam edelim! Cildini ne sıklıkta nemlendirmen gerekiyor?

5. Yüzünün en çok hangi bölgesi hemen yağlanıyor?

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6. Daha önce akne tedavisi gördün mü?

7. Şekerli ve baharatlı yiyecekler ile aran nasıl?

8. Son soruya geldik! Güneşe çok sık maruz kalıyor musun?

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Karma bir cildin var!

Karma bir cildin var!

İki farklı cilt tipi özelliklerinin birleştiği karma bir cildin var. Senin cildinde 'T' bölgesi dediğimiz alın, burun ve çeneyi kapsayan bölgede yağlanma oluyor ve 'U' bölgesi dediğimiz yanak, göz çevresi ve çene altı kısımda ise kuruluk oluyor. Karma bir ciltte 'T' bölgesi her zaman yağlanmadan dolayı parlar ve bu da hoş olmayan bir görüntü oluşturur. Bunun için cilt tipine uygun temizleyici, serum ve nemlendiriciler kullanarak daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsin!

Senin cildin biraz kuru olabilir mi?

Senin cildin biraz kuru olabilir mi?

Senin cildin kuru ve gergin görünüyor. Yeteri kadar nemli olmadığı için özellikle 'T' bölgesinde kuruluk ve pullanma yaşıyor olabilirsin. Özellikle kış aylarında bu kuruluğu daha çok yaşıyorsun diye tahmin ediyoruz. Bu problemlerin önüne geçebilmek için cildini düzenli olarak nemlendirmeni ve cilt bariyerini yenilemek için çeşitli serum ve yağlar kullanmanı tavsiye ediyoruz!

Kalbin kadar hassas bir cildin varmış!

Kalbin kadar hassas bir cildin varmış!

Sıcaklık, rüzgar, güneş, soğuk, stres... Senin cildin birçok etkenden çabuk etkilenen bir cilt. Cildine gereken özeni göstermediğin ve bazı şeylere maruz kaldığın için cildin hemen reaksiyon gösteriyor. Kalbine dikkat ettiğin kadar cildine de dikkat etmeni istiyoruz, zira cildimiz en değerli şeylerden biri olduğu için ona iyi bakmak gerekiyor!

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