8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!
8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!
Her ne kadar belirli cilt tipleri olsa da herkesin cildi birbirinden farklıdır. Ama cilt tipini öğrenmen, hangi ürünleri nasıl bir rutinde kullanman gerektiğin konusunda sana yardımcı olabilir. Cilt tipini öğrenmen için sana birkaç soru hazırladık!
Not: Cildin hakkında daha sağlıklı bilgiler edinmek için lütfen bir dermatoloğa danış.
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1. İlk soru! Sabahları uyandığında yüzün nasıl gözükür?
2. Cildindeki gözenekler ne durumda?
3. Peki cildin en çok ne zaman kızarıklıklarla dolu oluyor?
4. Devam edelim! Cildini ne sıklıkta nemlendirmen gerekiyor?
5. Yüzünün en çok hangi bölgesi hemen yağlanıyor?
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6. Daha önce akne tedavisi gördün mü?
7. Şekerli ve baharatlı yiyecekler ile aran nasıl?
8. Son soruya geldik! Güneşe çok sık maruz kalıyor musun?
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