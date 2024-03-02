8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!

Her ne kadar belirli cilt tipleri olsa da herkesin cildi birbirinden farklıdır. Ama cilt tipini öğrenmen, hangi ürünleri nasıl bir rutinde kullanman gerektiğin konusunda sana yardımcı olabilir. Cilt tipini öğrenmen için sana birkaç soru hazırladık!

Not: Cildin hakkında daha sağlıklı bilgiler edinmek için lütfen bir dermatoloğa danış.