7 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ev ve aile hayatına ilişkin ertelenmiş meseleler gündeminde yer alabilir. Geçmişte yaşanan bir takım sorunlar ve tartışmalar yeniden gündeme gelebilir. Mars ile Neptün altmışlığında aile bireylerine karşı daha sakin ve anlayışlı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Alttan alarak günü idare etmen gerekebilir. Ruhsal anlamda yorulacağın bir gün yaşayabilirsin. Bu yüzden iş yaşamı ve profesyonel hayata odaklanmak isteyebilirsin.

İşte tam da bu noktada Venüs ile Uranüs'ün üçgen açılanması, kariyer yolculuğunda önünü açabilir. Maddi beklentilerini artırabilir ve kendin için daha fazlasını istemeye karar verebilirsin. Peki, şimdi ne yapacaksın? Bir tavsiye isterseniz, acele etmeyin deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...