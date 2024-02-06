7 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün özgürlük için ne yaptın? Mars'ın Neptün ile yaptığı altmışlık açı kalıbı, Oğlak burçları için özgürlük ve macera arayışını işaret ediyor. Hayatında köklü bir değişime hazır olmalısın. Zira zincirleri kırmak, kuralları yıkmak ve değişim için hazırsın. Bildiğin gibi, kendi doğruların ve kurallarınla yürüdüğün yolda daha da emin adımlar atabilirsin. Hiçbir şeyin himayesi altına girmeyen ruhun şimdi bir de yeni maceralar arıyor.

Haftanın ortasında her şeyi ardında bırakıp gitmeye bile hazırsın. Üstelik bu konuda partnerinden de tam destek alacaksın. Şimdi sadece karar vermen gerek, nereye gidiyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...