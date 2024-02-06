7 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgün ve yaratıcı kişiliğini ortaya koymaya hazırsın! Venüs'ün Uranüs ile yaptığı üçgen açı kalıbı marjinal ve farklı görüşlerini açığa çıkarıyor. Etkisini üç ila dört gün hissedeceğin bu açı kalıbında, yeni projeler üzerine çalışmak isteyebilirsin. Fakat her şeyden önce hayatında değiştirmek istediğin konulara odaklanabilirsin. Bu tarzın, yaşam şeklin, alışkanlıkların veya ilişkilerin olabilir.

İş değişikliğinden aşk hayatına hemen her konuda kendi perspektifinden bakarak beklenmedik kararlar alabilirsin. Uzun süreli ilişkilerde veya evliliklerde heyecan arayışı gündemde olabilir. İlişkinde daha önce denemediğin şeyleri denemek isteyebilirsin. Ani kararlar alabilir, uzun soluklu maceralara atılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...