7 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayatını kolaylaştıran, yolunu açan ve seni her zaman seven insanlara minnet ve özlem duyabilirsin. Mars'ın Neptün ile yaptığı altmışlık açı kalıbı senin için romantizmi ve duygusal bağları ön plana çıkarabilir. Bu sayede sevdiklerinle daha derin düzeyde iletişim kurabilirsin. Empati yapabilir, onları mutlu edecek hoş sürprizler hazırlayabilirsin.

Kırgınlıkların da son bulmasını sağlayan bu açı kalıbında, özellikle kardeşler arasında güçlü bağlar yeniden kurulabilir.

Bugün Venüs'ün Uranüs ile yaptığı üçgen açı kalıbının da etkilerini hissedebilirisin. Uranüs sana, finansal konularda sürpriz fırsatlar getirebilir. Maddi açıdan beklenmedik kazançlar elde etme şansını artırabilecek bugün içersinde harcamalarına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...