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7 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 19:01

Sıfır tolerans... Sosyal çevrende değişikliğe hazır mısın? Öyleyse, gökyüzünün sana bir sürprizi var. Peki, 7 Şubat Çarşamba gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Şubat Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerinde değişiklik istediğini fark edebilirsin. Mars ile Neptün altmışlığında dostunu, düşmanını her zamankinden çok daha net bir şekilde görebilirsin. Arkandan çevrilen oyunları, planları ve kısık sesle konuşulanları fark edebilirsin. Daha önce de kıskanıldığını hissettiğin zamanlar olmuştur, fakat bu kez durum biraz farklı! Artık hayatında yalanlara ve oyunlara yer yok. 

Yaşananların ardından, toleransının düşük olduğu bu dönemde sosyal çevreni değiştirmek en etkili çözüm gibi gelebilir. Venüs ile Uranüs üçgeninin de desteği ile kişisel ilişkilerinde beklenmedik fırsatlar elde edebilirsin. Bir bakmışsın, yeni dostlar ve romantik bir maceranın içerisindesin... Ne demişler, hayat sürprizlerle dolu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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