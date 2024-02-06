7 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün dış görünüşünde değişikliğe gidebilirsin! Makyajdan estetiğe, saç ve imaj değişikliğinden tarza her konu zihninde yer edebilir. Venüs ile Uranüs arasındaki üçgen açının ani kararlar almanı sağlayan etkileriyle bir süredir yapmaya fırsat bulamadığın ne varsa yapabilirsin. Daha önce denemediğin şeyleri denemek ve heyecan veren ekstrem sporlara yönelmek bile gündeminde yer alabilir.

Gelelim aşk hayatına! Senden beklenmedik bir şekilde ani bir kararla aşka atılabilirsin! Bir anda aldığın bu kararın neticesinde kendini ömürlük bir ilişkinin içinde bulabilirsin. Zira, Uranüs ani kararların uzun vadeli ve kalıcı güzelliklere dönüşmesi için sana yol gösteriyor. Kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...