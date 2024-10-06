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7 Bin Davetlinin Katıldığı Aşiret Düğününe 4 Kilo Altın, 10 Milyon TL Para Takıldı

7 Bin Davetlinin Katıldığı Aşiret Düğününe 4 Kilo Altın, 10 Milyon TL Para Takıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 11:31

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.

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Van'daki Ertoşi aşiretinin Ezdinan kolu ile Pinyanişi aşiretine mensup Üzeyir Teke ve Hasret Bilici'nin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu.

Van'daki Ertoşi aşiretinin Ezdinan kolu ile Pinyanişi aşiretine mensup Üzeyir Teke ve Hasret Bilici'nin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu.

200 küçükbaş hayvanın kesilip onlarca kazanda pişirildiği ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.

200 küçükbaş hayvanın kesilip onlarca kazanda pişirildiği ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.

Onlarca kazanın kaynadığı ve tonlarca etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine yurt içi ve yurt dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli katıldı.

Onlarca kazanın kaynadığı ve tonlarca etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine yurt içi ve yurt dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli katıldı.

Saatlerce süren takı töreninin ardından para ve altın takma işi halay boyunca da devam etti. Toplanan paralar ise bavullara konularak taşındı.

Saatlerce süren takı töreninin ardından para ve altın takma işi halay boyunca da devam etti. Toplanan paralar ise bavullara konularak taşındı.

Damada 10 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın ağabeyi iş adamı Sami Teke, “Düğünümüze yaklaşık 7 bin davetli katıldı. Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurt dışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Damada 10 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın ağabeyi iş adamı Sami Teke, “Düğünümüze yaklaşık 7 bin davetli katıldı. Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurt dışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.
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