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7 Bin 400 Plastik Şişeden Karavan Yaptılar: İçinde 3 Kişilik Bir Aileye Yer Var

7 Bin 400 Plastik Şişeden Karavan Yaptılar: İçinde 3 Kişilik Bir Aileye Yer Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 11:36
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Geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üç boyutlu yazıcıyla üretilen küçük bir karavan satışa hazırlanıyor. Yatağı ve küçük bir mutfağı olan karavan için ön siparişler alınıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Discover 3D adlı karavan, Lemki Robotix ile iScale3D'nin ortak projesi.

Discover 3D adlı karavan, Lemki Robotix ile iScale3D'nin ortak projesi.

Damla biçimindeki karavan, standart tek dingilli bir römorkun üzerine oturtulan üç boyutlu baskı bir gövdeden oluşuyor. Karavan 3,2 x 1,8 x 1,8 metre ölçülerinde.

Üç kişilik bir aile için tasarlanan iç kısımda yatağın yanında raflar ve küçük bir depolama alanı bulunuyor.

Gövde, geri dönüştürülmüş şişelerden elde edilen polipropilenle basıldı.

Gövde, geri dönüştürülmüş şişelerden elde edilen polipropilenle basıldı.

Polipropilen, yaklaşık 7 bin 400 plastik şişeden elde edildi. Baskıda, plastik granüllerin eritilip bir memeden katman katman çıkarıldığı FGF tekniği kullanıldı.

Cam elyafla güçlendirilen gövde 250 kilogram geliyor, duvar kalınlığı ise yalnızca 9 milimetre. Karavanın toplam ağırlığı 400 kilogram olduğu için çekmek için güçlü bir araç gerekmiyor.

Arkadaki kapak açılınca iki gözlü ocağı ve lavabosu olan küçük bir mutfak çıkıyor.

Arkadaki kapak açılınca iki gözlü ocağı ve lavabosu olan küçük bir mutfak çıkıyor.

Ocak tüple çalışıyor. Mutfak oldukça basit, ancak temel yemekleri ve sıcak içecekleri hazırlamak için yeterli görünüyor.

İstenirse çatıya güneş paneli ve batarya da takılabiliyor. Bu sistem, karavana mini buzdolabı gibi küçük bir cihaz eklemek isteyenlerin işine yarayabilir.

Ön siparişte fiyat 17 bin 200 euro, standart fiyat ise 21 bin 500 euro.

Ön siparişte fiyat 17 bin 200 euro, standart fiyat ise 21 bin 500 euro.

Üretim sırası ayırtmak için 1.000 euro ön ödeme isteniyor. Siparişler ödemelerin geliş sırasına göre işleme alınıyor.

Şirket kesin bir teslim tarihi vermiyor. İlk karavanların üretimine 2027'nin ortasında başlanması planlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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