7 Bin 400 Plastik Şişeden Karavan Yaptılar: İçinde 3 Kişilik Bir Aileye Yer Var
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Discover 3D adlı karavan, Lemki Robotix ile iScale3D'nin ortak projesi.
Gövde, geri dönüştürülmüş şişelerden elde edilen polipropilenle basıldı.
Arkadaki kapak açılınca iki gözlü ocağı ve lavabosu olan küçük bir mutfak çıkıyor.
Ön siparişte fiyat 17 bin 200 euro, standart fiyat ise 21 bin 500 euro.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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