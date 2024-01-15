60 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Hacı Ömer Apartmanı'nın Tutuklu Müteahhiti Teyfik Tepebaşı Tahliye Edildi

Davanın avukatlarından Naim Eminoğlu, bilirkişi raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eminoğlu, depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin de müteahhiti olan Tevfik Tepebaşı’nın, söz konusu bilirkişi raporunun ardından tahliye edildiğini öğrendiklerini aktardı.

'Bilirkişi, raporun sonunda binanın yapımındaki tüm sorumluları kamu görevlileri de dahil herkesin tali kusurlu olduğunu belirtmiş' diyen Eminoğlu, bilirkişilerin 'asli kusurlu' veya 'tali kusurlu' olarak belirleyemeceğini ve söz konusu durumun hukuka aykırı olduğunu vurguladı.