6 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendini Venüs'e bırak. Hayal kırıklıklarını unutturacak, aşkta heyecan getirecek güzel haberlere hazır ol. Yoğun duyguların hakim olduğu ve sevdiklerin tarafından desteklendiğin bir gün seni bekliyor. Öncelikle ailevi konuları ele alalım. Ailenin güçlü desteğini hissettiğin bir gün olabilir. Senin dikkatli ve planlı adımlarının farkına varan sevdiklerin, bir sözünle finansal destek olmaya hazır. Bu destek sana öz güven ve başarı getirebilir.

Gelelim romantik konulara... İşte orası biraz karışık. Belli ki aşkta güvene ihtiyacın var. Hayal kırıklığına uğramaktan, yanlış kararlar almaktan korkuyorsun. Lakin korkarak aşk yaşayamazsın. Kendini bırakmalısın. Bunun için önce kendine itiraf etmelisin. Onu istiyor musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...