6 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayata dair önemli kararlar vermen gerekebilir. Aşktan ne bekliyor, partnerinden ne istiyorsun? Karar vermek için harika bir gün. Zira, Venüs sana aşkı getiriyor. Aşka hazır olup olmadığını iyice anlamalısın. İstediğin gerçek bir aşk ve ömürlük bir ilişki ise bu büyük bir fırsat. Romantik ve uzun sürecek aşk sarhoşluğuna hazır ol. Şıklığın, eşsiz tarzın ve yaratıcı bakış açınla onu çok etkileyeceksin. Lakin ilişkide dengenin önemini de unutmamalısın.

Gelelim kariyer yaşamına! İş hayatında dengeli ve adil bir yaklaşım sergilemelisin. Toplantı ve iş görüşmelerinde yaratıcı, yenilikçi fikirlerini öne çıkabilirsin. Bugün motton: Dengede kalmak! Denge senin için mutluluğun anahtarı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...