6 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

6 Şubat Salı günü televizyonda yer alacak yapımların neler olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinin birinci yılında, tüm TV kanallarının ortak yayın yapma kararı aldığı ifade edilmişti. Yayın akışları bu doğrultuda düzenlendi. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...