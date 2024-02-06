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6 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

6 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 08:14

6 Şubat Salı günü televizyonda yer alacak yapımların neler olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinin birinci yılında, tüm TV kanallarının ortak yayın yapma kararı aldığı ifade edilmişti. Yayın akışları bu doğrultuda düzenlendi. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Şubat Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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6 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

6 Şubat Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 07:10 Bir Sevdadır

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Kod Adı Kırlangıç

  • 14:40 Tek Yürek 4.17 Özel

  • 15:40 Felaketin Ardından Afad

  • 16:10 Yeniden Hayat 04.18

  • 17:10 Hayata Tutunmak

  • 17:40 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:50 İddiaların Aksine

  • 20:00 Miraç Kandili Özel

  • 22:00 Dr. Erkan Aydın İle Miracın Konağı Mescid-İ Aksa

  • 23:30 Hayata Tutunmak

6 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

6 Şubat Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)

  • 22:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

6 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

6 Şubat Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

6 Şubat Salı FOX (NOW TV) Yayın Akışı

6 Şubat Salı FOX (NOW TV) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Yabani

6 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı

6 Şubat Salı Kanal D Yayın Akışı
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6 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

6 Şubat Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)

  • 22:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)

  • 23:55 Halil Necipoğlu İle Miraç Kandili

6 Şubat Salı TV8 Yayın Akışı

6 Şubat Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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