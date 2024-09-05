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5 Yılda Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Akaryakıt Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

etiket 5 Yılda Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Akaryakıt Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 14:01

Yakıt fiyatları sürekli değişiyor. Peki 5 yıl önce yakıt fiyatları nasıldı merak ediyorsan seni içeriğe alalım...

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Yakıt fiyatları şu sıralar 40 lira civarında. İl il, ilçe ilçe değişebilen fiyatlar firmalara göre de değişiklik gösteriyor.

Motorin veya benzin yakıt türleri arasında da fiyatlar farklı farklı.

17 Ağustos 2019 tarihi için verilere bakalım...

Bu tarihte İstanbul'da akaryakıt fiyatları ilçelere ve markalara göre değişmiş. İlk olarak Anadolu Yakası'na bakalım...

  • Türkiye Petrolleri'nde bu tarihte kurşunsuz benzinin fiyatı 6.50 TL'ymiş. Motorin fiyatı ise 6 TL'ymiş.

  • Aytemiz'in fiyatları da aslında çok yakın. Buna göre kurşunsuz benzin 6.53 TL, motorin 6,06 TL'ymiş.

  • Petrol Ofisi'nde de fiyatlar yakın. Kurşunsuz benzinin fiyatı 6.54 TL'ymiş. Motorin ise 6.02 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 6.53 TL, motorin fiyatı 6.06 TL'ymiş.

Bu tarihte Avrupa Yakası için de fiyatlara bakalım...

Avrupa Yakası'nın fiyatları da aslında hemen hemen aynı.

  • Türkiye Petrolleri'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 6.43 TL'ymiş. Motorin fiyatı ise yine 6 TL'ymiş.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 6.45 TL, motorin ise 6.02 TL'ymiş.

  • Petrol Ofisi'nde de fiyatlar benzer şekilde. Benzinin fiyatı 6.48 TL. Motorin ise 5.99 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 6.46 TL, motorin fiyatı 6.04 TL'ymiş.

Bir de 15 Ağustos 2024 fiyatları nasılmış bakalım mı?

İstanbul Anadolu Yakası için günümüzde fiyatlar şöyle:

  • Türkiye Petrolleri'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 44.40 TL. Motorin fiyatı ise 43.72 TL.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 44.42 TL, motorin ise 43.76 TL.

  • Petrol Ofisi'nde ise benzinin fiyatı 44.43 TL. Motorin ise 43.77 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 44.43 TL, motorin fiyatı 43.77 TL.

Bir de 15 Ağustos 2024 yılında Avrupa Yakası fiyatları nasılmış bakalım mı?

  • Türkiye Petrolleri'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 44.40 TL. Motorin fiyatı ise 43.72 TL.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 44.53 TL, motorin ise 43.88 TL.

  • Petrol Ofisi'nde ise benzinin fiyatı 44.54 TL. Motorin ise 43.84 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 44.56 TL, motorin fiyatı 43.84 TL.

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17 Ağustos 2019 tarihinde İzmir verilerine de bakalım...

  • Türkiye Petrolleri'nde bu tarihte kurşunsuz benzinin fiyatı 6.59 TL'ymiş. Motorin fiyatı ise 6.13 TL'ymiş.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 6.59 TL, motorin 6,12 TL'ymiş.

  • Petrol Ofisi'nde ise kurşunsuz benzinin fiyatı 6.61 TL. Motorin ise 6.09 TL'ymiş.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 6.60 TL, motorin fiyatı 6.14 TL'ymiş.

Bir de İzmir'de 15 Ağustos 2024 fiyatları nasılmış bakalım mı?

  • Türkiye Petrolleri'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 45.38 TL. Motorin fiyatı ise 44.76 TL.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 45.39 TL, motorin ise 44.81 TL.

  • Petrol Ofisi'nde ise benzinin fiyatı 45.41 TL. Motorin ise 44.83 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 45.41 TL, motorin fiyatı 44.81 TL.

17 Ağustos 2019 için Ankara fiyatlarına da bakalım mı?

  • Türkiye Petrolleri'nde bu tarihte kurşunsuz benzinin fiyatı 6.61 TL'ymiş. Motorin fiyatı ise 6.13 TL'ymiş.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 6.61 TL, motorin 6.07 TL'ymiş.

  • Petrol Ofisi'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 6.61 TL'ymiş. Motorin ise 6.08 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 6.61 TL, motorin fiyatı 6.13 TL'ymiş.

Şimdi bir de 15 Ağustos 2024 yılına bakalım...

  • Türkiye Petrolleri'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 44.94 TL. Motorin fiyatı ise 44.28 TL.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 44.94 TL, motorin ise 44.29 TL.

  • Petrol Ofisi'nde ise benzinin fiyatı 44.95 TL. Motorin ise 44.30 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 44.95 TL, motorin fiyatı 44.28 TL.

17 Ağustos 2019 için Bursa fiyatları da şöyle:

  • Türkiye Petrolleri'nde bu tarihte kurşunsuz benzinin fiyatı 6.54 TL'ymiş. Motorin fiyatı ise 6.05 TL'ymiş.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 6.58 TL, motorin 6.07 TL'ymiş.

  • Petrol Ofisi'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 6.57 TL. Motorin ise 6.03 TL'ymiş.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 6.58 TL'ymiş, motorin fiyatı 6.07 TL.

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Bursa için bir de 15 Ağustos 2024 yılındaki fiyatlara bakalım...

  • Türkiye Petrolleri'nde kurşunsuz benzinin fiyatı 45.13 TL. Motorin fiyatı ise 44.45 TL.

  • Aytemiz'de ise kurşunsuz benzin 45.15 TL, motorin ise 44.41 TL.

  • Petrol Ofisi'nde ise benzinin fiyatı 44.95 TL. Motorin ise 44.30 TL.

  • Opet'te kurşunsuz benzin fiyatı 45.19 TL, motorin fiyatı 44.47 TL.

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