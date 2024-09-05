5 Yılda Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Akaryakıt Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

Türkiye Petrolleri'nde bu tarihte kurşunsuz benzinin fiyatı 6.50 TL'ymiş. Motorin fiyatı ise 6 TL'ymiş.

Aytemiz'in fiyatları da aslında çok yakın. Buna göre kurşunsuz benzin 6.53 TL, motorin 6,06 TL'ymiş.