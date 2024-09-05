5 Yılda Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Akaryakıt Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri
5 Yılda Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Akaryakıt Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri
Yakıt fiyatları sürekli değişiyor. Peki 5 yıl önce yakıt fiyatları nasıldı merak ediyorsan seni içeriğe alalım...
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Yakıt fiyatları şu sıralar 40 lira civarında. İl il, ilçe ilçe değişebilen fiyatlar firmalara göre de değişiklik gösteriyor.
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17 Ağustos 2019 tarihi için verilere bakalım...
Bu tarihte Avrupa Yakası için de fiyatlara bakalım...
Bir de 15 Ağustos 2024 fiyatları nasılmış bakalım mı?
Bir de 15 Ağustos 2024 yılında Avrupa Yakası fiyatları nasılmış bakalım mı?
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17 Ağustos 2019 tarihinde İzmir verilerine de bakalım...
Bir de İzmir'de 15 Ağustos 2024 fiyatları nasılmış bakalım mı?
17 Ağustos 2019 için Ankara fiyatlarına da bakalım mı?
Şimdi bir de 15 Ağustos 2024 yılına bakalım...
17 Ağustos 2019 için Bursa fiyatları da şöyle:
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