5 Yıla Kadar Hapsi İstendi! Exxen'de Yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Dizisi Mahkemelik Oldu
5 Yıla Kadar Hapsi İstendi! Exxen'de Yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Dizisi Mahkemelik Oldu
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/hasan-can-ka...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Hasan Can Kaya'nın platformda yayınlanan bir dizisini izinsiz aldığı gerekçesiyle bir siteyi şikayet etti. Savcılık şikayet üzerine Exxen'i haklı buldu. Detaylar içerikte!
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Acun Ilıcalı'ının sahibi olduğu Exxen, son aylarda sitenin çökmesiyle ya da Ilıcalı'nın korsan yayın hakkındaki çarpıcı sözleriyle gündeme geliyor. Ancak Exxen'i bu sefer gündeme getiren ve mahkemelik eden konu çok başka.
Exxen platformu, başrolünde Hasan Can Kaya'nın yer aldığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" adlı diziyi izinsiz bir şekilde internette yayınlayan bir site hakkında şikayette bulundu.
Exxen platformunun avukatının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine savcılık "Bir Yeraltı Sit-Com'u" ücretli üyelik yapılarak kullanıcılara izleten siteyi suçlu, Exxen platformunu ise haklı buldu.
Dizinin mali haklarının ihlal edildiği şikayeti üzerine, Hasan Can Kaya'nın dizisini izinsiz olarak sitesinde bulunduran A.A isimli şüpheli hakkında para cezası ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
"Bir Yeraltı Sit-Com'u" 2021 yılında Exxen'de yayınlanmıştı. Dizide Hasan Can Kaya ile birlikte Günay Karacaoğlan ve Tuna Orhan başroldeydi.
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1 sezon süren dizi, İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir mahallede dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Kaya’nın hayalleriyle, hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalmasını konu alıyor.
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