5 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün karşı tarafı alt edecek taktikler arayabilirsin. Rekabetçi yanını uyandıran Merkür Plüton açılanmasında güç kazanmaya ve kontrol altında tutmaya yönelik adımlar atabilirsin. İş yerinde rekabet duygun farklı arayışların da önünü açabilir. Belki de kendi işini kurmanın vakti gelmiştir, ne dersin? Yeni bir iş arayışı ile hayatında değişiklik yapma fikri aklına yatabilir. Bu konuda ailenden de destek alabilirsin.

Kararını destekleyen insanlar, senden daha fazlasını istiyor ve bekliyor. Bizden söylemesi. Sen de kendine güvenli bir şekilde hareket ederek isteklerini kolayca elde edebilirsin. Bu adımların aile içinde kutlamaya neden olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...