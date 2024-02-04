5 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün derin duygusal konulara vakit ayırmak için uygun bir gün olabilir. Önceliğin aşk ve huzur! Merkür Plüton açılanmasında aşktan ne beklediğini fark edeceksin. İlişkinde beklentin 'beni anlasın ve yanımda olsun yeter' sınırlarından dışarı çıkacak. Artık huzuru ve ilişkide kendine has dokunuşlarla farklılığı aramaya başlayabilirsin. İçsel huzur ve dengeyi korumak için duygusal zekanı kullanabilirsin.

Hayatına heyecan ve renk getirecek işlere imza atmaya ne dersin? Mesela iş değişikliği, muhit ya da ev değişikliği gibi radikal kararlar alabilirsin. Partnerinle aynı eve taşınmak, birlikte daha sağlam adımlar atarak ilişkini pekiştirmek isteyebilirsin. İsteklerinin farkında olduğun halinle aşkta kazanan sen olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...