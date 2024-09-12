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5 Aydır Kayıp Olarak Aranıyordu: Öldürüp Evin Bahçesine Gömmüşler

5 Aydır Kayıp Olarak Aranıyordu: Öldürüp Evin Bahçesine Gömmüşler

Konya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 11:21

Konya’da aile tarafından beş aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.’nin öldürülüp müstakil bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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Korkunç olay Konya’nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Çiğdem E. isimli kadının ailesi, 5 ay önce polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Korkunç olay Konya’nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Çiğdem E. isimli kadının ailesi, 5 ay önce polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu.

Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu.

Çiğdem E.’nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Çiğdem E.’nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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