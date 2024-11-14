38 Yıl Boyunca Mürettebatsız Seyreden Gemi SS Baychimo’nun Tüyler Ürperten Hikayesi

Bazı gemiler, terk edildikten sonra bile kaderlerine meydan okuyarak yüzyıllar boyunca denizlerde sürüklenir. SS Baychimo, tam 38 yıl boyunca kimse olmadan denizlerde yol aldı ve 20. yüzyılın en büyük denizcilik efsanelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki, nasıl bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başardı? SS Baychimo, insan eli değmeden yıllarca açık denizlerde seyahat etti ve efsane haline geldi. 38 yıl boyunca tek başına seyreden bu geminin hikayesi, denizcilik tarihine kara bir gizem olarak kazındı.

Kaynak