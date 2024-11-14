38 Yıl Boyunca Mürettebatsız Seyreden Gemi SS Baychimo’nun Tüyler Ürperten Hikayesi
38 Yıl Boyunca Mürettebatsız Seyreden Gemi SS Baychimo’nun Tüyler Ürperten Hikayesi
Bazı gemiler, terk edildikten sonra bile kaderlerine meydan okuyarak yüzyıllar boyunca denizlerde sürüklenir. SS Baychimo, tam 38 yıl boyunca kimse olmadan denizlerde yol aldı ve 20. yüzyılın en büyük denizcilik efsanelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki, nasıl bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başardı? SS Baychimo, insan eli değmeden yıllarca açık denizlerde seyahat etti ve efsane haline geldi. 38 yıl boyunca tek başına seyreden bu geminin hikayesi, denizcilik tarihine kara bir gizem olarak kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SS Baychimo, aslında sıradan bir ticaret gemisiydi ve sahip olduğu şirket tarafından Alaska kıyılarında mal taşımacılığı yapıyordu. Ancak 1931 yılında, kış fırtınaları nedeniyle gemi Alaska açıklarında sıkışıp kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun kar ve tipi yüzünden mürettebat hiçbir şey göremiyordu. Yalnızca gözlerinin önünde beyaz bir perde vardı.
Kurtarılmak ümidiyle bekleyen mürettebat, fırtınanın dinmesini bekledi. Günler geçti ama hava koşulları daha da kötüleşti. Nihayet, günler sonra fırtına durulmuştu. Ancak gemi ortada yoktu!
Mürettebat, geminin battığını düşünerek kurtarma ekiplerine katıldı. Ancak bir hafta sonra gemi, kaybolduğu bölgenin yakınlarında yeniden görüldü. Ne yazık ki gövdesi o kadar hasar görmüştü ki güvenli bir yolculuk imkansızdı.
Onarımı çok pahalı ve gereksiz görüldüğü için gemi kaderine terk edildi. Ama işin garip yanı, bu terkedilen gemi batmadı; aksine aylar, hatta yıllar boyunca denizlerde görüldü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
38 yıl boyunca Alaska kıyılarında tek başına seyahat etti ve insanlar onu sürekli farklı bölgelerde gördü.
SS Baychimo'nun en son kaydı 1969 yılına ait. Gemi, buzlarla kaplanmış bir halde görülmüş ve artık buzulların bir parçası haline gelmişti. Bazı kaşifler gemiyi bulmak için keşif gezileri planladı ancak hiçbir çaba sonuç vermedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın