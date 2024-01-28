36 Yıl Sonra Meclise Dönen Mustafa Sarıgül'den Sürpriz Adaylık Açıklaması
36 Yıl Sonra Meclise Dönen Mustafa Sarıgül'den Sürpriz Adaylık Açıklaması
CHP'nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarıgül'ün, henüz duyurulmamış olan bir büyükşehir belediyesinden aday olacağına dair söylentiler dolaşıyor. 67 yaşındaki siyasetçi, Haber3'ten Aydın Özdalga'ya konuştu.
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15 yıl Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Sarıgül, geçtiğimiz seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun talebini kabul ederek partisi TDP'yi (Türkiye Değişim Partisi) CHP ile birleştirdi.
Memleketi Erzincan'dan aday oldu ve CHP’nin uzun süredir sandalye alamadı ilde oyları 8 puan artırarark meclise girdi.
Sarıgül’ün adı şimdi de henüz adayı netleşmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gündemde.
Partisinden teklif gelmesi durumunu Haber3'e değerlendiren milletvekili, "Hiç tereddütsüz kabul ederim. Partinin bir neferi olarak, verilen her görevi yaparım" dedi.
Sarıgül, aday olması durumunda Kocaeli'nin mevcut belediye başkanı AK Partili Tahir Büyükakın olacak seçim yarışına dair de konuştu.
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Sarıgül, "Kocaeli’nde AK Parti açık ara önde. Bu farkı kapatabilecek misiniz?" sorusunu "Milletvekili seçiminde seçmen partilerin lider ve ideolojisine oy verir. Yerel seçimde ise adayın kenti yönetebilme becerisi öne çıkar. Ben yerel yönetimi biliyorum.
Seçimlerde hedef sadece eldeki 11 büyükşehri korumak değil, AK Parti'nin elinde olan Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Denizli gibi illeri de almak olmalıdır. Benim burada yaratacağım heyecan,Türkiye’de yankılanır, oylarımızı ciddi şekilde etkiler" dedi.
Kocaeli'nin önemine dikkat çeken Sarıgül, son olarak da "Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındırıyor. Ancak ürettiği gelirden hakkettiği payı alamıyor. Ben bu haksızlığı düzeltirim. Kocaeli’nde en kaliteli un, şeker ve yağ var. Gereken helva yapmasını bilen başkan. O başkan da benim." diye konuştu.
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