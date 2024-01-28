36 Yıl Sonra Meclise Dönen Mustafa Sarıgül'den Sürpriz Adaylık Açıklaması

CHP'nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarıgül'ün, henüz duyurulmamış olan bir büyükşehir belediyesinden aday olacağına dair söylentiler dolaşıyor. 67 yaşındaki siyasetçi, Haber3'ten Aydın Özdalga'ya konuştu.