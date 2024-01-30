31 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dengeyi koruyan ve adil olmaya özen gösteren taraf sen olacaksın. İlişkilerinde ve kararlarında dengeyi sağlamak sana düşerken, bulunduğu ortama huzur ve uyum getiren kişi de sen olacaksın. Empati kurarak ve çevrendeki insanların ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak ikili ilişkilerinde güven ortamı yaratabilirsin.

Eskisinden daha sağlam ilişkiler kurabilir, konfor alanını genişletebilirsin. Yanında huzur bulunan kişi sensin evet ama artık sen de birilerinin yanında huzurlu ve özgür olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...