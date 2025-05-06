30° Doğu Meridyeni Kocaeli: Bir Zaman Fraktalı Sergisi
Devasa bir alanda görkemli bir sergi… Ne İstanbul’da, ne Ankara’da, hatta Eskişehir’de bile değil; bizi şaşırtan bir kentte. Evet, Kocaeli’den bahsediyorum; Türkiye için zamanın başladığı şehirden… İmgelerimizde kaba fabrikaları, koyu gri dumanları ile canlanan Kocaeli, bugün bize havasıyla, flamingolarıyla, artık mavi olan körfeziyle ve de sanata açtığı alanla bambaşka bir atmosfer sunuyor. Sanatın 360 derecelik kapsayıcılığı çok kıymetli, fikrimce.
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Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde geçen hafta kapılarını açan bu özel sergi, hem biçim hem de içerik olarak bir zaman ve kent anlatısına dönüşüyor.
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Türkiye’nin Greenwich’i: Kocaeli
Katman Katman Kocaeli, Katman Katman Bir Sergi
Sanat Dünyasının İmge Bükücüsü: Akın Ekici
Şehre Adanmış Kitap: “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz”
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