30° Doğu Meridyeni Kocaeli: Bir Zaman Fraktalı Sergisi

Yolunuz 25 Mayıs’a kadar Kocaeli’ne düşerse ya da oralardan geçerseniz Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne uğrayın mutlaka. Son yıllarda bir kent belleğine yönelik hazırlanmış en kapsamlı çalışmayı izlemiş ve oradan katmanlı bir düşünsel zenginlikle çıkmış olursunuz. Bir şehrin, sanatla, zanaatla, estetikle yeniden ve yeniden var edilişine şahit olursunuz. Gidemezseniz de üzülmeyin; serginin paralel üretimi 6-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Galeri Işık’ta olacak. En azından onu kaçırmazsınız.

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