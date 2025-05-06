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30° Doğu Meridyeni Kocaeli: Bir Zaman Fraktalı Sergisi

etiket 30° Doğu Meridyeni Kocaeli: Bir Zaman Fraktalı Sergisi

Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
06.05.2025 - 10:53

Devasa bir alanda görkemli bir sergi… Ne İstanbul’da, ne Ankara’da, hatta Eskişehir’de bile değil; bizi şaşırtan bir kentte. Evet, Kocaeli’den bahsediyorum; Türkiye için zamanın başladığı şehirden… İmgelerimizde kaba fabrikaları, koyu gri dumanları ile canlanan Kocaeli, bugün bize havasıyla, flamingolarıyla, artık mavi olan körfeziyle ve de sanata açtığı alanla bambaşka bir atmosfer sunuyor. Sanatın 360 derecelik kapsayıcılığı çok kıymetli, fikrimce.

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Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde geçen hafta kapılarını açan bu özel sergi, hem biçim hem de içerik olarak bir zaman ve kent anlatısına dönüşüyor.

Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde geçen hafta kapılarını açan bu özel sergi, hem biçim hem de içerik olarak bir zaman ve kent anlatısına dönüşüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde ve Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleşen sergi odağına ressam Akın Ekici’nin eserlerini alarak, gene Ekici’nin yorumladığı yağlıboya tablolar, batik, kûfi ve ma’kılî eserler, alüminyum ve ipek şardone baskılar, seramik heykeller gibi farklı üslup ve disiplinlerden üretimlerle genişliyor. Bugüne kadar Kocaeli’ne dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olan bu sergiyi gezenler zamanın, mekânın, hafızanın yeniden ve yeniden inşa edilişine şahitlik ediyorlar. Neden mi? Çünkü zaman Kocaeli’nde başlar!

Türkiye’nin Greenwich’i: Kocaeli

Türkiye’nin Greenwich’i: Kocaeli

Serginin ana fikri, Türkiye’nin zaman referansı olan 30° Doğu Meridyeni üzerine kurulu. Bu meridyen Kocaeli’den geçiyor ve dolayısıyla Türkiye için zaman bu şehirde başlıyor. Onun karşı meridyeni olan 150° Batı Meridyeni ile tam bir meridyen dairesi oluşturuyor ve zamanı kusursuz bir döngüye dönüştürüyor. İşte serginin tüm anlatısını besleyen metafor da bu. Sergi zaman ve kent kavramı üzerinden bu temayı işliyor. Zaman bir döngü; kendini tekrar eden, büyüyerek iç içe geçen bir yapı. Tıpkı Akın Ekici’nin fraktal resimlerindeki gibi…

Katman Katman Kocaeli, Katman Katman Bir Sergi

Katman Katman Kocaeli, Katman Katman Bir Sergi

Serginin görkemi; Kocaeli’nin hem tarihsel hem doğal hem de kültürel belleğini bir araya getirmesi ve Akın Ekici tabloları ile birlikte son dokunuşları gene kendisinin yaptığı, sanatçı dostlarından gelen eserlerle zenginleşmesinden geliyor. Özel olarak hazırlanmış 65 eserde Mavi Körfez, endemik bitki türü Keltepe çiğdemleri, Flamingolar, İzmit Saat Kulesi, şehrin sanayi yüzü, gün döngüsü, Kuvâ-yi Milliye ve 1923 bayrakları gibi çeşitli temalar, çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanıyor. Akın Ekici’nin fraktal eserlerine, Hat sanatçısı İsmail Hakkı Gurbetçi, seramik sanatçısı Esra Uyman, batik ustası Mine Aydoğan, renk sanatçısı Gülen Turan ve baskı sanatçısı Hayrettin Susam da imece usulüyle katılıyor. Moda Akademisi tarafından üretilen 6 özel tekstil eseri de unutmazsak, görsel yönetmenliğini Özkan Kale’nin yaptığı bu zengin anlatı halkası, çok disiplinli bir sanat deneyimine dönüşüyor.

Sanat Dünyasının İmge Bükücüsü: Akın Ekici

Sanat Dünyasının İmge Bükücüsü: Akın Ekici

Akın Ekici’nin sanatı, fraktal geometri ile iç içe geçmiş bir anlatı biçimi sunar bize. Onun tuvallerinde büyük şekli oluşturan küçük şekiller, o büyük yapının kendisine benzeyerek tekrar ve tekrar eder. Onun resimleri; hayatın parmak izini taşıyan her şeyin -çiçeklerin, gözyaşının, kuşların, desenlerin- bir anlatı öğesi olabileceğini, karşımıza çıkan her imgenin yeniden yapılandırılabileceğini ve bunu izlemenin harika bir duygu olduğunu gösterir. Bu yüzden o bir imge bükücüdür. Sonsuz bir döngünün içinde hem sade hem karmaşık olmayı başarır Ekici. Uzaktan tek renk gördüğünüz bir Ekici tablosu, sizi kendisine bir mıknatıs gibi çektiğinde kendinizi bir karnavalın eşlikçisi olarak bulursunuz. Bu eserlere Kocaeli topraklarında baktığınızda, Kocaeli bir kent olmaktan çıkıp adeta bir düşünsel geometriye, bir estetik haritaya dönüşme potansiyeli taşır.

Şehre Adanmış Kitap: “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz”

Şehre Adanmış Kitap: “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz”

Projenin mimarlarından olan Prof. Dr. Uğur Batı’nın kürasyonunu üstlendiği sergilerin en önemli tamamlayıcısıdır sergi kitapları. Anlatmak, aktarmak istediklerine 2-3 boyutlu görsellik yetmez, ele aldığı dünyayı metinler üzerinden de bir başka kalıcı formda yaşatmak ister okura. Bu sergiyle de eş zamanlı hazırlanan kitap, “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz” adıyla Kocaeli kent belleğine kalıcı bir katkı sunmayı hedeflemiş. Uğur Batı tarafından kaleme alınan eser, modern bir şehrengîz formatında, kenti mitoloji, edebiyat, tarih ve estetik ekseninde anlatıyor. İçinde kurgudan şiire, göstergebilimden hikâye anlatımına uzanan birçok katman barındırıyor.

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Son Söz

Son Söz

Yolunuz 25 Mayıs’a kadar Kocaeli’ne düşerse ya da oralardan geçerseniz Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne uğrayın mutlaka. Son yıllarda bir kent belleğine yönelik hazırlanmış en kapsamlı çalışmayı izlemiş ve oradan katmanlı bir düşünsel zenginlikle çıkmış olursunuz. Bir şehrin, sanatla, zanaatla, estetikle yeniden ve yeniden var edilişine şahit olursunuz. Gidemezseniz de üzülmeyin; serginin paralel üretimi 6-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Galeri Işık’ta olacak. En azından onu kaçırmazsınız.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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