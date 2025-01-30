3 Gündür Konuştuğu Kişi İçin 450 Km Yol Yapan Flört Gazisi Erkek

Her ilişkinin kendi çapında zorlukları veya farklı dinamikleri var. Bazen maddi konular, bazen çevre şartları bazen de mesafeler bir tarafın fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Bu fedakarlığın suyunu çıkaran da oluyor. İşte son günlerde herkesin konuştuğu 3 gündür konuştuğu kişi için 450 km yol yapan erkek ve ilk buluşmayı anı anına kaydeden kadın...