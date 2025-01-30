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3 Gündür Konuştuğu Kişi İçin 450 Km Yol Yapan Flört Gazisi Erkek

3 Gündür Konuştuğu Kişi İçin 450 Km Yol Yapan Flört Gazisi Erkek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2025 - 10:58

Her ilişkinin kendi çapında zorlukları veya farklı dinamikleri var. Bazen maddi konular, bazen çevre şartları bazen de mesafeler bir tarafın fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Bu fedakarlığın suyunu çıkaran da oluyor. İşte son günlerde herkesin konuştuğu 3 gündür konuştuğu kişi için 450 km yol yapan erkek ve ilk buluşmayı anı anına kaydeden kadın...

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Olay şu tweetle başladı.

Olay şu tweetle başladı.

Buluşmadan ilk fotoğraf geldi.

Buluşmadan ilk fotoğraf geldi.

Ne kadar anlayışlı olduğunu göstermek için şu görseli paylaştı.

Ne kadar anlayışlı olduğunu göstermek için şu görseli paylaştı.

Her anı paylaştı.

Her anı paylaştı.

Sen de hizmet bağımlısı çıktın.

Sen de hizmet bağımlısı çıktın.
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3 saatlik buluşmanın ardından kahramanımız için 450 km'lik dönüş yolu başladı.

3 saatlik buluşmanın ardından kahramanımız için 450 km'lik dönüş yolu başladı.

Tabii tepkiler bu işin tuzu biberi!

Tabii tepkiler bu işin tuzu biberi!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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