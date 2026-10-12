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3 Bin Kişi Hastanelik Oldu: Tokat'taki Salgının Nedeni Belli Oldu

3 Bin Kişi Hastanelik Oldu: Tokat'taki Salgının Nedeni Belli Oldu

Tokat
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 17:15
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Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamı başlayan ve yaklaşık 3 bin kişiyi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere taşıyan salgının nedeni netleşti. Sabah'ta yer alan habere göre salgının nedeni belli oldu.

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Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu.

Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu.

Kent merkezindeki şikayetler ilk olarak çocuklarda görüldü, kısa sürede yetişkinlere de yayıldı. Tokat Valiliği'nin 11 Ekim Pazar sabahı paylaştığı son verilere göre bulantı, kusma ve ishal nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaşmıştı.

Hastalardan alınan örnekler üzerinde yapılan testler, tablonun arkasında norovirüs olduğunu ortaya koydu. Acil servislere başvuranların yüzde 99'u ayakta tedavi edilip taburcu edilirken yüzde 1'lik kesimin hastanede takibi sürüyor. Bu hastaların genel durumunun iyi olduğu, ağır sıvı kaybı gibi ciddi bir tabloya rastlanmadığı bildirildi.

Tokat'taki salgının nedeni belli oldu.

Tokat'taki salgının nedeni belli oldu.

Tokat'taki salgının 'norovirüs' olduğu belirlendi.

Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilmişti. Valilik, sonuçlar gelene kadar şebeke suyunun içmede ve yemek hazırlamada kullanılmamasını, bu ihtiyaçların ambalajlı suyla karşılanmasını istedi. Tokat Belediyesi ise içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddialarını reddederek şikayetlerin altyapıdan kaynaklandığına dair teknik bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Salgın nedeniyle il merkezindeki okullarda dezenfeksiyon yapılabilmesi için 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de aynı gün idari izinli sayıldı.

Norovirüs nedir?

Norovirüs, mide ve bağırsaklarda ani iltihaplanmaya yol açan, halk arasında mide gribi olarak da bilinen bulaşıcı virüstür.

Norovirüs nasıl bulaşır?

Kirlenmiş içme suları, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler ile yeterince pişmemiş deniz ürünleri (özellikle midye ve istiridye) en yaygın bulaş kaynaklarıdır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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