3 Bin Kişi Hastanelik Oldu: Tokat'taki Salgının Nedeni Belli Oldu

Tokat'taki salgının 'norovirüs' olduğu belirlendi.

Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilmişti. Valilik, sonuçlar gelene kadar şebeke suyunun içmede ve yemek hazırlamada kullanılmamasını, bu ihtiyaçların ambalajlı suyla karşılanmasını istedi. Tokat Belediyesi ise içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddialarını reddederek şikayetlerin altyapıdan kaynaklandığına dair teknik bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Salgın nedeniyle il merkezindeki okullarda dezenfeksiyon yapılabilmesi için 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de aynı gün idari izinli sayıldı.

Norovirüs nedir?

Norovirüs, mide ve bağırsaklarda ani iltihaplanmaya yol açan, halk arasında mide gribi olarak da bilinen bulaşıcı virüstür.

Norovirüs nasıl bulaşır?

Kirlenmiş içme suları, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler ile yeterince pişmemiş deniz ürünleri (özellikle midye ve istiridye) en yaygın bulaş kaynaklarıdır.