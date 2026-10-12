3 Bin Kişi Hastanelik Oldu: Tokat'taki Salgının Nedeni Belli Oldu
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Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamı başlayan ve yaklaşık 3 bin kişiyi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere taşıyan salgının nedeni netleşti. Sabah'ta yer alan habere göre salgının nedeni belli oldu.
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Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu.
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Tokat'taki salgının nedeni belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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