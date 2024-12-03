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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesaları! Dünya Engelliler Günü'ne Özel En Anlamlı Mesajlar ve Sözler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesaları! Dünya Engelliler Günü'ne Özel En Anlamlı Mesajlar ve Sözler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 13:21

Hoşgörü, sevgi ve saygıyla toplumun her bireyinin eşit olduğunu hatırlama günüdür, bugün! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, uluslararası bir farkındalık günüdür. Bugün hepimiz için çok önemli, çünkü her bireyin toplumda eşit haklara sahip olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Peki, Engelliler Günü neden 3 Aralık'ta? 

İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlamı, bugün düzenlenen etkinlikler ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, sözleri ve postları...

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Nedir?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Nedir?

3 Aralık, 1992 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilir. 3 Aralık uluslararası bir farkındalık günüdür! 

  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünya çapında organizasyon ve etkinlikler düzenlenir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Nelerdir?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Nelerdir?

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık etkinlikleri yapılır. Dünyanın her yerinde birbirinden farklı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlenir.  

  • Dans, tiyatro, koro ve halk oyunları gösterileri, 

  • Şiir ve yazı yarışmaları, 

  • Okullarda, öğrencilerin farkındalıklarını artıracak pano etlinlikleri,

  • Resim, el sanatları sergileri ve kermesler düzenlenir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Neden Var?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Neden Var?

Uluslararası bir farkındalık günü olan 3 Aralık, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını korumak amaçlanır. 

  • Engelli bireylerin istihdamı, eğitimi, sosyal ve kültürel hayata katılımı için farkındalık sağlamak hedeflenir. 

  • Engelli bireylerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta görünürlüğünü, daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak amaçlanır.  

  • Engelli bireylerin toplumsal yaşama, her birey kadar eşit olarak ve özgürce katılım sağlamasına dikkat çekilir. Unutmayın, en büyük engel engellenmektir! 

3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

  • Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun

  • Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Her zaman yanındayım! Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun.

En Özel 3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

En Özel 3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

  • Sevgi varsa, engel yoktur! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • 'Engelsiz bir Türkiye' hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun.

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3 Aralık Engelliler Günü Sözleri

3 Aralık Engelliler Günü Sözleri

  • Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • En büyük engel, engellenmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

En Anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü Sözleri

En Anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü Sözleri

  • Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Engel değil destek olun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Herhangi bir Aralıkta değil her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

3 Aralık Engelliler Günü Kutlama Mesajları

3 Aralık Engelliler Günü Kutlama Mesajları

  • Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

Resimli 3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

Resimli 3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

  • 'Dünya Engelliler Günü, sadece bir hatırlatmadan fazlasıdır; engelleri ortadan kaldırmanın ve herkes için eşit fırsatlar yaratmanın bir taahhüdüdür.'

  • 'Mutluluk engel tanımaz, hayatı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz sürece'

  • '3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Zor olanı kolaylaştırmak bizim elimizde, farkına varın...'

  • 'Engellilik bir durum, bir kimlik değil. Her birey, potansiyelini hayata geçirebilmek için desteklenmeli. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, herkes için eşit bir dünya yaratma adına atılan bir adımdır.'

  • Farkında olalım, destek olalım; birlikte her engeli aşalım.

  • 'Birlikte yaşadığımız bu dünyada engelli bireylerin haklarını savunmak, toplumsal bir sorumluluktur. Erişilebilir bir yaşam alanı oluşturmak, engelleri ortadan kaldırmak ve farkındalık oluşturmak için atılacak her adım, geleceğe bırakacağımız en güzel mirastır.'

En Anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

En Anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü Mesajları

  • Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

  • Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun!

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3 Aralık Engelliler Günü Resimleri

3 Aralık Engelliler Günü Resimleri

Her özel güne bir post veya hikaye görseli hazırlayan bizler, bugün; 3 Aralık Engelliler Gününe özel görsellerle de sosyal medya paylaşımları için görseller seçtik. 👇

Çocuklar Engel Tanımaz! Büyükler, Onları Örnek Alın!

Çocuklar Engel Tanımaz! Büyükler, Onları Örnek Alın!

Sevgi Varsa Engel Yoktur!

Sevgi Varsa Engel Yoktur!

Engelsiz Bir Dünya için El Ele!

Engelsiz Bir Dünya için El Ele!

Unutmayın! Her İnsan Bir Engelli Adayıdır!

Unutmayın! Her İnsan Bir Engelli Adayıdır!
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Belki de Engel"siz"siniz!

Belki de Engel"siz"siniz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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