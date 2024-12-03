3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesaları! Dünya Engelliler Günü'ne Özel En Anlamlı Mesajlar ve Sözler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesaları! Dünya Engelliler Günü'ne Özel En Anlamlı Mesajlar ve Sözler
Hoşgörü, sevgi ve saygıyla toplumun her bireyinin eşit olduğunu hatırlama günüdür, bugün! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, uluslararası bir farkındalık günüdür. Bugün hepimiz için çok önemli, çünkü her bireyin toplumda eşit haklara sahip olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Peki, Engelliler Günü neden 3 Aralık'ta?
İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlamı, bugün düzenlenen etkinlikler ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, sözleri ve postları...
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Nedir?
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Nelerdir?
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3 Aralık Engelliler Günü Resimleri
Çocuklar Engel Tanımaz! Büyükler, Onları Örnek Alın!
Sevgi Varsa Engel Yoktur!
Engelsiz Bir Dünya için El Ele!
Unutmayın! Her İnsan Bir Engelli Adayıdır!
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Belki de Engel"siz"siniz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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