onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
29 Ocak Ekonomi Gündemi: Borsa Temkinli Yükseliyor, Dolar ve Altın Powell’ın Açıklamasına Kitlendi!

etiket 29 Ocak Ekonomi Gündemi: Borsa Temkinli Yükseliyor, Dolar ve Altın Powell’ın Açıklamasına Kitlendi!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 18:05

Bugün piyasalarda gözler akşam saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararında. Herkes nefesini tuttu, Powell ne diyecek diye bekliyor. Altın ve borsa şimdilik sessiz, döviz ise yerinde sayıyor. İşte günün öne çıkan gelişmeleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dün 10.121,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10.140,22 puanla başladı.

Dün 10.121,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10.140,22 puanla başladı.

Öğle saatlerinde %0,23 artışla 10.145,36 puana yükseldi.

Sektörel olarak bakacak olursak:

Sektörel olarak bakacak olursak:

Hizmetler endeksi %0,54 yükselişle liderliği kapıyor. 🚀 Teknoloji sektörü de %0,48 ile hizmetleri takip ediyor.

Mali endeks, %0,26 düşüş yaşadı.

Mali endeks, %0,26 düşüş yaşadı.

Sanayi endeksi ise %0,04 ile günü yatay geçiriyor.

Dolar güne hafif bir yükselişle başladı ve 35,77 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar güne hafif bir yükselişle başladı ve 35,77 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Euro ise düşüşte ve 37,23 TL’den fiyatlanıyor. Piyasalar dövizdeki hareketliliğe alıştı ama bu akşam Fed sonrası daha hareketli bir tablo görebiliriz.

Altın fiyatları da bugün sakin bir seyir izliyor.

Altın fiyatları da bugün sakin bir seyir izliyor.

Ons altın 2.759 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gram altın ise 3.175 TL'den fiyatlandı.

Gram altın ise 3.175 TL'den fiyatlandı.

Çeyrek altın 5.210 TL, Cumhuriyet altını ise 19.382 TL alış fiyatıyla yatırımcıların gündeminde.

Herkes Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda.

Herkes Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda.

Faiz kararının sabit kalmasına kesin gözüyle bakılsa da Powell’ın 'ufak tefek sinyalleri' bile piyasaları allak bullak edebilir. 🤯

Fed yetmezmiş gibi piyasaları geren bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal ürünlere getirmeyi planladığı yeni gümrük vergileri.

Fed yetmezmiş gibi piyasaları geren bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal ürünlere getirmeyi planladığı yeni gümrük vergileri.

Özellikle çelik, bilgisayar çipleri ve ilaçlar bu vergilerden nasibini alacak gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın