29 Ocak Ekonomi Gündemi: Borsa Temkinli Yükseliyor, Dolar ve Altın Powell’ın Açıklamasına Kitlendi!
29 Ocak Ekonomi Gündemi: Borsa Temkinli Yükseliyor, Dolar ve Altın Powell’ın Açıklamasına Kitlendi!
Bugün piyasalarda gözler akşam saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararında. Herkes nefesini tuttu, Powell ne diyecek diye bekliyor. Altın ve borsa şimdilik sessiz, döviz ise yerinde sayıyor. İşte günün öne çıkan gelişmeleri!
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Dün 10.121,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10.140,22 puanla başladı.
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Sektörel olarak bakacak olursak:
Mali endeks, %0,26 düşüş yaşadı.
Dolar güne hafif bir yükselişle başladı ve 35,77 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Altın fiyatları da bugün sakin bir seyir izliyor.
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Gram altın ise 3.175 TL'den fiyatlandı.
Herkes Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda.
Fed yetmezmiş gibi piyasaları geren bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal ürünlere getirmeyi planladığı yeni gümrük vergileri.
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