29 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün daha çok yazmak, üretmek ve keşfetmek isteyebilirsin. Bunu en başta kendini keşfetme yolculuğu olarak düşünmelisin. Daha sonra kitap yazmaya, söyleşi metinleri hazırlamaya ya da bir blog oluşturup ilhamını dünya ile paylaşmaya hazırlanabilirsin. Merkür Uranüs üçgeni sana güçlü hislerele fark yaratacak şeyler üretmek için ilham veriyor.

Aynı zamanda Venüs Jüpiter Üçgeni ise hobilerinin kariyere dönüşmesinin yolunu açıyor. Bu açı kalıbının etkileriyle mevcut iş ortamında olumlu gelişmeler yaşayabilir, iş arkadaşlarınla uyumu yakalayabilir ya da kendi iş yerinde dilediğin atmosferi yaratabilirsin. Pozitiflik hislerle yola çıkmaya ve güçlü hislerini edebiyat, görsel ya da işitsel sanatla insanlara aktarmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...