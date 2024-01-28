29 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün finansal meselelere odaklanmalısın. Hayatında iyi giden süreçlerin olumlu sonuçlarını elde ettiğin bir gün seni bekliyor. Ruhsal anlamda rahata kavuşmanı sağlayacak sonuçlar, ailevi meseleler ve kapanan dava dosyaları ile ilişkili olabilir. Şimdi kendine yeni bir yol çizme vakti. Bunun için Merkür Uranüs üçgeni tarafından işaret edilen finansal konulara odaklanmalısın.

Dava sonucunda elde ettiğin kazanç, nafaka veya toplu ödemeleri doğru yatırım araçlarıyla artırabilirsin. Cesur ve biraz da riskli kararlar alman gerekebilir. Tam da bu noktada Venüs Jüpiter üçgeni sana yol gösterecek. Sezgilerine güven. Endişe duyduğun anlar da ise ezber bozan adımlar atmaktan çekinmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...