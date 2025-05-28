29 Mayıs Ne Günü? 29 Mayıs Perşembe Resmi Tatil mi, İstanbul'da Okullar Tatil mi?
İstanbul, tarihte birçok kez kuşatıldı. Fatih Sultan Mehmed ise 54 günlük kuşatmanın ardından İsranbul'da Bizans'ı alt etti. 289 Mayıs 1453'te tamamlanan kuşatmayla, İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmed'in bu fethi, bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlattı. Bu önemli tarih, her sene büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Mayıs zaferi, yalnızca İstanbul'da değil, yurdumuzun birçok kesiminde kutlanıyor.
29 Mayıs'ta resmi tatil olup olmadığı ise her sene araştırılıyor.
Peki 29 Mayıs resmi tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi?
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29 Mayıs Ne Günü?
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29 Mayıs Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi?
29 Mayıs'ta Toplu Taşıma Bedava mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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