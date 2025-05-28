29 Mayıs Ne Günü? 29 Mayıs Perşembe Resmi Tatil mi, İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul, tarihte birçok kez kuşatıldı. Fatih Sultan Mehmed ise 54 günlük kuşatmanın ardından İsranbul'da Bizans'ı alt etti. 289 Mayıs 1453'te tamamlanan kuşatmayla, İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmed'in bu fethi, bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlattı. Bu önemli tarih, her sene büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Mayıs zaferi, yalnızca İstanbul'da değil, yurdumuzun birçok kesiminde kutlanıyor.

29 Mayıs'ta resmi tatil olup olmadığı ise her sene araştırılıyor.

Peki 29 Mayıs resmi tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi?