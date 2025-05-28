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29 Mayıs Ne Günü? 29 Mayıs Perşembe Resmi Tatil mi, İstanbul'da Okullar Tatil mi?

29 Mayıs Ne Günü? 29 Mayıs Perşembe Resmi Tatil mi, İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 08:56

İstanbul, tarihte birçok kez kuşatıldı. Fatih Sultan Mehmed ise 54 günlük kuşatmanın ardından İsranbul'da Bizans'ı alt etti. 289 Mayıs 1453'te tamamlanan kuşatmayla, İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmed'in bu fethi, bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlattı. Bu önemli tarih, her sene büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Mayıs zaferi, yalnızca İstanbul'da değil, yurdumuzun birçok kesiminde kutlanıyor. 

29 Mayıs'ta resmi tatil olup olmadığı ise her sene araştırılıyor.

Peki 29 Mayıs resmi tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi?

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29 Mayıs Ne Günü?

29 Mayıs Ne Günü?

29 Mayıs, İstanbul'un fetih günüdür. Fatih Sultan Mehmed'in başlattığı kuşatma, 29 Mayıs 1543 tarihinde zafere ulaşmıştır. 29 Mayıs günü de İstanbul'un önemli fethinin yıldönümüdür. Her sene bu önemli gün çeşitli etkinliklerle kutlanır ve Fatih Sultan Mehmed büyük bir saygı ile anılır.

29 Mayıs Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi?

29 Mayıs Resmi Tatil mi, Okullar Tatil mi?

İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs, 2025 senesinde Perşembe gününe denk geliyor. İstanbul'un fethi, her sene düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu sene d eşehrin birçok noktasında farklı etkinlikler yapılacak. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil değildir. 29 Mayıs'ta kamu ve özel kurumlar normal çalışma düzenlerine devam eder. 29 Mayıs'ta okullar tatil değildir.

29 Mayıs'ta Toplu Taşıma Bedava mı?

29 Mayıs'ta Toplu Taşıma Bedava mı?

29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma bedava olacak. İstanbul'un fethinin yıldönümünde İstanbul'da hizmet veren tüm toplu taşıma araçları, metrolar, metrobüsler, otobüsler bedava olacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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