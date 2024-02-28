28 Şubat Süreci Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Beş Soruda 28 Şubat Süreci
28 Şubat Süreci Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Beş Soruda 28 Şubat Süreci
Herkesin çok sık duyduğu ama özel bir araştırma yapmadıysa hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığı bir süreç 28 Şubat.
Post-modern Darbe olarak adlandırılan bu süreçte gerçekten neler olmuştu?
28 Şubat için 'darbe' ifadesini kullanmak ne kadar doğru olur?
Neler yaşandığını içeriğimizde anlattık
İçeriğin Devamı Aşağıda
SORU 1: 28 Şubat 1997'de ne oldu?
SORU 2: Askerler, 28 Şubat'taki toplantıda hükümetten hangi taleplerde bulundular?
SORU 3: 28 Süreci için neden "Post-Modern Darbe" tanımı kullanılıyor?
SORU 4: 28 Şubat, yaşandığı dönemde bir darbe olarak tanımlanıyor muydu?
SORU 5: 28 Şubat Davası nasıl başladı? Bu davada kimler yargılanıyor?
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