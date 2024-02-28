28 Şubat Süreci Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Beş Soruda 28 Şubat Süreci

Herkesin çok sık duyduğu ama özel bir araştırma yapmadıysa hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığı bir süreç 28 Şubat.

Post-modern Darbe olarak adlandırılan bu süreçte gerçekten neler olmuştu?

28 Şubat için 'darbe' ifadesini kullanmak ne kadar doğru olur?

Neler yaşandığını içeriğimizde anlattık