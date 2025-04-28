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28 Nisan Marka Aktüeli Stanley, Philips, Apple: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 28 Nisan Marka Aktüeli Stanley, Philips, Apple: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 16:23

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Stanley, Philips, Apple, Karaca Home, Adidasi Kodak, Smeg, Lego gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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Bu içerik 28.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü

Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü

260 g’a kadar şok buharı ile inatçı kırışıklıkları bile kolayca gideren ütü, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

2.3 litre kapasiteli Stanley termos, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

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Apple 2022 11" iPad Pro

Apple 2022 11" iPad Pro

2 TB kapasiteli 4.nesil iPad Pro, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Apple 2022 11' iPad Pro

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Apple Watch Series 9 Akıllı Saat

Apple Watch Series 9 Akıllı Saat

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez yol arkadaşınız olacak olan akıllı saat, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Apple Watch Series 9 Akıllı Saat

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Karaca Home Parlin %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

Karaca Home Parlin %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

Lastiksiz çarşaf, yastık kılıfı ve nevresimde oluşan %100 pamuk takım, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Karaca Home %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Bowers&Wilkins Pi8 True Wireless Kulaklık

Bowers&Wilkins Pi8 True Wireless Kulaklık

Ses dünyasında kalite ve mükemmeliyet denince akla gelen Bowers&Wilkins kulaklık, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Bowers&Wilkins Pi8 True Wireless Kulaklık

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Smeg KLF03CREU Su Isıtıcısı

Smeg KLF03CREU Su Isıtıcısı

1.7 litre kapasiteli Smeg kettle, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Smeg KLF03CREU Su Isıtıcısı

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Akaso EK7000 4K WIFI Aksiyon Kamerası

Akaso EK7000 4K WIFI Aksiyon Kamerası

Ultra HD su geçirmez özellikli aksiyon kamerası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Akaso EK7000 4K WIFI Aksiyon Kamerası

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Adidas Ucl Trn Futbol Topu

Adidas Ucl Trn Futbol Topu

Kaliteli futbol topu, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas Ucl Trn Futbol Topu

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Kodak Friendly Zoom FZ55/5x Dijital Fotoğraf Makinesi

Kodak Friendly Zoom FZ55/5x Dijital Fotoğraf Makinesi

2.7' LCD ekrana sahip dijital fotoğraf makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Kodak Friendly Zoom FZ55/5x Dijital Fotoğraf Makinesi

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LEGO Icons Çiçek Buketi Yapım Seti

LEGO Icons Çiçek Buketi Yapım Seti

756 parçadan oluşan sergilenebilir özellikteki Lego seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

LEGO Icons Çiçek Buketi Yapım Seti

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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