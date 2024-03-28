28 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

28 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sahur ve iftar programları, sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecanlı yarışma programları ve pek çok daha fazlası yayın akışında seyircisi ile buluşmayı bekliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Mart Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...