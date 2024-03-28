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28 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

28 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 08:16

28 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sahur ve iftar programları, sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecanlı yarışma programları ve pek çok daha fazlası yayın akışında seyircisi ile buluşmayı bekliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Mart Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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28 Mart Perşembe TRT1 Yayın Akışı

28 Mart Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 06.20 Benim Adım Melek

  • 09.00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15 Kara Ağaç Destanı

  • 16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18.15 Ramazan Sevinci

  • 19.35 Ana Haber

  • 20.05 İddiaların Aksine

  • 20.10 Kül Masalı

  • 23.45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 03.45 Sahur Bereketi

28 Mart Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

28 Mart Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 23:15 Aile Şerefi

  • 01:15 Sandık Kokusu

  • 03:45 Yavru ile Katip

28 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı

28 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06: 50 Kuruluş Osman

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri

  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13: 00 atv Gün Ortası

  • 14: 00 Mutfak Bahane

  • 16: 00 Esra Erol'da

  • 18: 50 atv Ana Haber

  • 19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

  • 20: 00 Aldatmak

  • 00: 20 Yaban Çiçekleri

  • 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

28 Mart Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

28 Mart Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

  • 12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

  • 13.45 En Hamarat Benim

  • 16.30 Hudutsuz Sevda

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

  • 20.00 Hudutsuz Sevda

  • 00.15 Gaddar

  • 02.45 Yaz Şarkısı

  • 04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

28 Mart Perşembe Kanal D Yayın Akışı

28 Mart Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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28 Mart Perşembe STAR TV Yayın Akışı

28 Mart Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım

  • 09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 En Güzel Bölüm

  • 16:15 Söz

  • 18.15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

28 Mart Perşembe TV8 Yayın Akışı

28 Mart Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

  • 08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

  • 14:00 Survivor Ekstra / Canlı

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

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