27 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sabırlı olmalısın. Özellikle iş ilişkilerinde dikkatli iletişim kurmaya özen göstermelisin. Küçükte olsa yaşanabilecek laf dalaşlarından kaçınmak için açık iletişime önem vermelisin. Güneş Jüpiter karesi, finansal konularda büyük planlara dikkat etmeyi gerektirebilir. Dolayısıyla üç gün sürecek bu açılanmada mali süreçleri yönetmek, alım-satım gibi konularda acil kararlar almaktan kaçınmanı tavsiye ederiz.

Gelelim, aşk hayatına... Bugün aşkta dürüstlük ve açıklık önemli! Partnerin ya da flört ettiğin kişinin sorularına kendinde emin, akılcı ve net cevaplar vermeye çalış. Aşk hayatında temiz bir başlangıç yapma şansını kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...