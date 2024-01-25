26 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sağlık ve duygusal iyileşme konularına özen göstermelisin. Ruhsal ve bedensel anlamda güçlü olman gereken bir gün olabilir. Özellikle sağlık konusunda bir süredir beklediğin haber gelmek üzere. Güzel haberler almaya odaklanmalı, iyileşmeyi duygusal anlamda başlatmalısın.

Seni bedensel anlamda güçlü kılan yegane konu ruhsal ve duygusal iyileşme olabilir. Bu yüzden meditasyon ve terapi seanslarına katılabilir, aradığın huzuru burada bulabilirsin. Gelelim Uranüs'ün etkilerine! Uranüs'ün durağan konumu günlük rutinlerinde ani değişikliklere işaret ediyor. Hayatı normal akışına bırakıp sağlığına odaklanmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...