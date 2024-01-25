26 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerinde net ve açık olmalısın. Uranüs'ün etkisi, iletişimde özgünlük ve değişim getirebilir. Fakat Merkür Chiron açılanması yanlış anlaşılmalara açık olabileceğine işaret ediyor. Bu yüzden özellikle profesyonel konularda kendini açık ve net bir şekilde ifade etmelisin. Romantik ilişkilerde ise anlaşılmayı beklemek yerine kendini ifade etmelisin. Anlaşmazlıkları açıkça ifade ederken, partnerinin farklı görüşlerine de açık olmalısın.

Bugün en çok da hayattan, ilişkilerden ve iş yaşamından ne beklediğine karar vermelisin. Seni yoran süreçleri arkanda bırakmanın zamanı geldi. Huzura ulaşmak için ne istediğini bilmeli, beklentilerin doğrultusunda hareket etmelisin! Daha fazla erteleme... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...