26 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün iş hayatında dikkat çekmeni sağlayacak projelere imza atabilirsin. Haftayı zirvede kapatmak, tam da sana göre! Sanki tüm hafta bunun için hazırlanmış gibi fakat bir o kadar da doğaçlama bir tavırla iş yerinde hakimiyet kurabilirsin. Bu durum belki planlı belki de Merkür Chiron açılanmasının etkisiyle daha çok açığa çıkan duygusal zekan, mutlak başarının habercisi!

Uranüs'ün durağan pozisyonu ise seni aile yaşantınla ilgili konularda uyarıyor! Ev yaşamında beklenmedik değişikliklere işaret ediyor. Ailene karşı toleransını artırmalı ve uyum içinde olmaya çalışmalısın. Hafta sonu sorunlardan uzak durmak istiyorsan, Uranüs'e kulak vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...