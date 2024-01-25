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26 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 19:01

Spontane, yaratıcı ve eğlenceli... İşte tam da ortaya çıkarmanız gereken özellikler! Peki, 26 Ocak Cuma gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Ocak Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatınla ilgili zorlayıcı durumlar yaşayabilirsin. İkili ilişkilerde iletişim kazaları ve yanlış anlaşılmalarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Merkür Chiron Karesinde, biraz da geçmişe takılı kalabilirsin. Belki de tüm iletişim sorunlarının nedeni budur! Ne dersin? Merkür'ün retro kalıbından olumsuz etkilenmemek için romantik ilişkilerinde dikkatli olmalısın. 

Geçmiş defterleri kapatmadan yeni bir ilişkiye hazır olman mümkün görünmüyor. Tam da bu noktada Uranüs'ün de etkisi ile yaratıcılığın ve eğlence anlayışın ortaya çıkabilir. İlişkilerinde spontane ve eğlenceli bir tutum sergileyerek günü kurtarabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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