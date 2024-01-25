26 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatınla ilgili zorlayıcı durumlar yaşayabilirsin. İkili ilişkilerde iletişim kazaları ve yanlış anlaşılmalarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Merkür Chiron Karesinde, biraz da geçmişe takılı kalabilirsin. Belki de tüm iletişim sorunlarının nedeni budur! Ne dersin? Merkür'ün retro kalıbından olumsuz etkilenmemek için romantik ilişkilerinde dikkatli olmalısın.

Geçmiş defterleri kapatmadan yeni bir ilişkiye hazır olman mümkün görünmüyor. Tam da bu noktada Uranüs'ün de etkisi ile yaratıcılığın ve eğlence anlayışın ortaya çıkabilir. İlişkilerinde spontane ve eğlenceli bir tutum sergileyerek günü kurtarabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...