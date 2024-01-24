25 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içsel gücünü keşfetmeye odaklanmalısın. Mars Chiron Karesinde hayatına farkındalık ve bilinçle yön verebilirsin. Hak ettiklerin için harekete geçebilir, bir süredir aklında olan planları uygulamaya koyabilirsin. Harekete geçtiğin ve bundan keyif aldığın bir gün seni bekliyor. Gün içinde enerjinin arttığını fark edeceksin.

Aslan Dolunayı seni sağlık konusunda uyarıyor! Bunu dikkate almalı, günlük iş ve sağlık rutinlerine dikkat etmelisin. Sakarlıklara ve ufak kazalara dikkat. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...