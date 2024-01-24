25 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün finansal konularda daha güçlü bir temel oluşturmanı sağlayacak adımlar atabilirsin. Elindeki mal veya hizmetlerin değerlerini gözden geçirmeni tetikleyecek hislerini takip etmelisin. Özellikle taşınmaz mülklerine ilişkin girişeceğin bu arayış beraberinde karlı bir süreci ve gelir artışını getirebilir. Mars Chiron açılanmasında refah düzeyinin yükseleceğine dair işaretler var!

Gelelim bugün etkisini hissedebileceğin Aslan Dolunayına! Yaratıcı projelerde kendini ifade etmeni ve romantik ilişkilerde derinleşmeni sağlayacak Dolunay'da heyecanlı olabilirsin. Heyecanını gizlemek yerine özgürce hislerine ve fikirlerine odaklanmalısın. Kendini ortaya çıkar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...