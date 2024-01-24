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25 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 19:01

Saklı duygularınızı dışa vurabilirsiniz. Ruhsal manada iyileşmeye başlıyorsunuz! Peki, 25 Ocak Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün duygusal iyileşmeye odaklanmalısın. Bir süredir kendinle ilgili göz ardı ettiğin konular, yüzleşmekten kaçtığın yoğun hisseler görünür hale gelebilir. Ani öfke ve duygu patlamaları yaşayabilirsin. İlişkilerine etki edecek Mars Chiron etkisine de hazır olmalısın. Çünkü bu açı kalıbı ilişkilerinde daha derin bağlar kurmanı destekleyebilir. 

Sevgiye ihtiyaç hissettiğinde yanında bulacağın kişiye yoğun hislerle bağlanabilirsin. Aslan Dolunayı ise kendini daha kolay ifade etmeni sağlayabilir. Bu da sosyal yaşantındaki sorunların ortadan kalkmasına işaret eder. Ruhsal iyileşmeye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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