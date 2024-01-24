25 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün duygusal iyileşmeye odaklanmalısın. Bir süredir kendinle ilgili göz ardı ettiğin konular, yüzleşmekten kaçtığın yoğun hisseler görünür hale gelebilir. Ani öfke ve duygu patlamaları yaşayabilirsin. İlişkilerine etki edecek Mars Chiron etkisine de hazır olmalısın. Çünkü bu açı kalıbı ilişkilerinde daha derin bağlar kurmanı destekleyebilir.

Sevgiye ihtiyaç hissettiğinde yanında bulacağın kişiye yoğun hislerle bağlanabilirsin. Aslan Dolunayı ise kendini daha kolay ifade etmeni sağlayabilir. Bu da sosyal yaşantındaki sorunların ortadan kalkmasına işaret eder. Ruhsal iyileşmeye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...