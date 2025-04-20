25 Bin Öğretmen Ataması Açıklaması: Umut mu, Hayal Kırıklığı mı?

Eğitim fakültesini bitirmiş olmanın ardından mesleğe adım atmanın bu kadar zor olması, zaman zaman endişe yaratabiliyor. Ancak yine de pek çok aday, “Umut kaybetmemek lazım.” diyerek geleceğe dair beklentilerini sürdürüyor. Eğitimcilere de bu yakışır zaten. Öte yandan “Ben niye eğitim fakültesi okudum?” sorusunu soranların sayısı da az değil. “Hiçbir şey olamazsan en kötüsü öğretmen olursun.” cümlesinden, “İyi ki öğretmen olmuşum.” cümlesine varmak istiyorlar. Peki varabilirler mi? Bu kaygılar, öğretmen adaylarının zihninde belirsizlik yaratıyor.

Millî Eğitim Akademisi uygulaması ise başka bir tartışma konusu. Öğretmen adaylarının yıllarca bekledikten sonra yeniden bir eğitim sürecine alınmaları ve bu süreçte yalnızca asgari ücretle geçim mücadelesi vermeleri, adaletli ve sürdürülebilir bir sistem arayışını yeniden gündeme taşıyor. Eğitimde kalitenin artırılması, öğretmenlerin liyakate dayalı bir istihdam sistemiyle göreve başlamasıyla mümkündür. Öğretmenlerin mesleklerine güvenle bağlanmaları, öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almasını sağlayacaktır. Bu nedenle, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı ve adil atamaların yapılması büyük önem taşımaktadır.

Elbette bu görüşler, daha iyi bir eğitim sistemi için yapılan yapıcı eleştiriler olarak değerlendirilmelidir. Tüm bu tabloyu dile getirdiğimizde, “Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun hocam.” diyenler olabilir. Cevap vermek kolay değil. Ama şunu hatırlatmak gerekir: Eleştiri, umudu büyütmenin ilk adımıdır.