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24 Mayıs Marka Aktüeli! Samsonite, JBL, Carrera: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 24 Mayıs Marka Aktüeli! Samsonite, JBL, Carrera: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 08:32

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Tommy Hilfiger, Schwarzkopf, Urban Care, Samsonite, JBL, Lego, Columbia, Adidas, Carrera, Solo gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 23.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Columbia Fairbanks Outdoor Erkek Bot

Columbia Fairbanks Outdoor Erkek Bot

41-46 arası numarası bulunan Columbia marka bot, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Columbia Fairbanks Outdoor Erkek Bot

'Harika görünümlü ve çok rahat. Çok memnunum.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Carrera Erkek Grand Prix 2 Güneş Gözlüğü

Carrera Erkek Grand Prix 2 Güneş Gözlüğü

İtalyan tasarımı şık Carrera gözlük, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Carrera Erkek Grand Prix 2 Güneş Gözlüğü

'Malzeme kaliteli ve kavrama özelliği baya hoşuma gitti tam fiyat performans ürünü kesinlikle tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Çoklu kedi tanıma özelliği ile 6 kediye kadar tanıyabilen ve tartı sensörü ile her bir kediyi ayrı ayrı takip edebilen akıllı kedi tuvaleti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Yenilikçi özellikleri ile kedinizin tuvalet bakımını hiç olmadığı kadar kolay ve konforlu hale getiren kedi tuvaleti, dönebilen silindir hazne ve güvenli atık toplama yapısı sayesinde her boyutta ve ağırlıktaki kedi için ideal bir çözüm sunuyor.

Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

'Ürünü kedimin birinin idrar kesesinde kum oluştuğu için aldım. 2 kedim var biri 5.5 diğeri 6.4 kg. Aralarındaki kilo farkından dolayı ikisini de kolaylıkla ayırt edebiliyor. Hangisi tuvalete girdi kaç dakika vakit geçirdi size anında bildirim olarak yolluyor ve kameradan kayıt altına alıyor. Aldığı kaydı açıp izleyebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman aralığına göre de kendisi otomatik temizliyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Samsonite Valiz

Samsonite Valiz

Üç noktalı kilit sistemine sahip hafif ve kaliteli Samsonite valiz, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsonite Valiz

'Valiz ve iş çantaları söz konusu olduğunda ilk tercihim Samsonite ürünleri oluyor. Ancak ülkemizde son yıllarda alım gücünün düşmesiyle birlikte benim için de ulaşılmaza doğru farkı iyice açtı. Amazon, daha uygun fiyatlı kampanyaları ile bu farkın az da olsa kapanmasına ve hiç aklımda yokken yeni bir valiz sahibi olmama yol açtı. Bu valizin diğerlerinden en önemli farkı fermuarsız, biri şifreli 3 kıskaçlı kilidi olması.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

HoneyHolly Paslanmaz Çelik Termos

HoneyHolly Paslanmaz Çelik Termos

BPA içermeyen 1 litre kapasiteli termos, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Paslanmaz çelik su şişesi, içeceklerinizi 24 saat buz gibi veya 12 saat boyunca sıcak tutan çift duvarlı vakum yalıtım teknolojisine sahip.

HoneyHolly Termos

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Elinizin içine sığan boyutuyla zengin, güçlü baslar ve JBL Pro ses kalitesi sunan bluetooth hoparlör, Günün Fırsat ürünleri arasında!

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

'Boyuna göre çok iyi, tertemiz sesi var boyundan büyük iş çıkarıyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Seti

LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi - Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Seti

6167 parçadan oluşan koleksiyonluk Lego seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi Koleksiyonluk Set

'Çok iyi paketlenmiş kolide ve kutuda nokta hasar yoktu. 24 saat olmadan elime ulaştı. Eksik hiçbir parça yoktu. Bence şu ana kadar üretilmiş f/p en iyi lego setidir.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Schwarzkopf Men Perfect Erkek Saç Boyası

Schwarzkopf Men Perfect Erkek Saç Boyası

Sadece 5 dakikada ilk beyazları kapatan erkeklere özel jel saç boyası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Schwarzkopf Men Perfect Erkek Saç Boyası

'Güzel ürün saçta boya olduğu anlaşılmıyor. Amazon'a teşekkürler.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçası

Siyah ve mavi elektrikli diş fırça seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Seri 1 elektrikli diş fırçası zamanlayıcısı ile 2 dakika süreyle dişlerinizi fırçalamanızı sağlar ve 30 saniyede bir fırçaladığınız alanı değiştirmeniz gerektiğini size bildirir. Yüzey lekelerinin yok edilmesine ve fırçalamanın ilk gününden itibaren gülümsemenizi beyaz kılmanıza yardımcı olur.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Elektrikli Diş Fırçası

'İlk elektrikli diş fırçası deneyimim, çocuklara daha önce almıştım, şimdi ben de kullanıyorum. Memnunum, her 30 saniyede bir titreşimle uyarıyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Tommy Hilfiger The Coney Kadın Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger The Coney Kadın Spor Ayakkabı

36-41 arası numarası bulunan beyaz renk spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tommy Hilfiger The Coney Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Urban Care Style Guide Esnek Tutuşlu Wax

Urban Care Style Guide Esnek Tutuşlu Wax

Vegan içerikli olan, doğal ve mat görünüm sağlayan esnek tutuşlu wax, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Urban Care Style Guide Esnek Tutuşlu Wax

'Mat ve doğal bir görünüm sunuyor, bu da özellikle saçın yapay ve sert durmasını istemeyenler için ideal. Yumuşak dokusu sayesinde uygulaması oldukça kolay, elinize aldığınız küçük bir miktar bile saçta etkili oluyor. Gün boyu şeklini koruyor, bu da özellikle yoğun tempoda olanlar için büyük bir artı.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı

Solo marka kağıt havlu, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı

'Ürün çok güzel fiyatı da uygun tavsiye ederim.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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